Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta acrecientan la grieta interna de Juntos por el Cambio

Las internas y posicionamientos dentro del PRO siguen firmes y, mientras el expresidente Mauricio Macri mantiene su centralidad aún desde el exterior, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pasea su propuesta nacional y apunta a consolidar su armado federal.



Macri levantó el perfil con dos o tres reportajes en las últimas semanas, en los cuales alentó a participar en la interna a todos los presidenciables del espacio, se cuidó de no respaldar a ninguno y tampoco se terminó de definir respecto de si él mismo competirá, la pregunta del millón en Juntos por el Cambio.



Hace algunas horas, Macri vaticinó desde República Dominicana, donde dio algunas clases en una universidad, que el oficialismo perderá las elecciones en 2023 y dijo, refiriéndose a Argentina, que "en el lugar donde empezó el populismo, con Evita y Perón, es el primero donde se va a ir".



El exmandatario también dijo que ya no hay lugar para la discusión entre gradualismo y shock en caso de que Cambiemos gane las elecciones, y dejó en claro que a las reformas habrá que aplicarlas desde el día uno de un hipotético futuro Gobierno.



Cuando le peguntan por los nombres de los candidatos presidenciales, Macri elogia por igual a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta, y agrega a este grupo a María Eugenia Vidal, quien viene recorriendo el país con bajo perfil pero insistiendo en que ella también está en la carrera por la Casa Rosada.



Macri también confirmó que en los próximos meses saldrá a la venta su próximo libro, llamado "Para qué", donde resume lo que deberían ser las prioridades de un próximo gobierno opositor.



Macri aún no definirá si será candidato, pero sí incrementará su presencia internacional. Luego de haber dado clases en la Barna Management School de República Dominicana, aterrizará en las próximas horas en Washington para disertar en el Instituto de las Américas de la Georgetown University.



Luego continuará su periplo internacional por Galicia, España, para hablar por primera vez en el Foro La Toja 2022, donde también ofrecerán ponencias el excanciller de España y actual vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borell; los expresidentes del Gobierno español Felipe González y Mariano Rajoy; el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, junto a empresarios españoles como Javier Sánchez Prieto (Iberia).

El debate estará centrado en la definición de "Una nueva arquitectura mundial", "Iberoamérica en el nuevo orden mundial" y el "Futuro de la globalización", entre otros ejes.



Lejos de esta agenda internacional de Macri, Larreta se concentra en el armado local para generar adhesiones de dirigentes en todo el país.



Para dar una muestra de fortaleza ante la interna partidaria, Larreta se fotografió hace diez días con 150 dirigentes de todas las provincias en los lagos de Palermo.



En las últimas horas repitió su rutina metódica de los viernes de visitar uno o dos lugares del interior del país: esta vez fue el turno de Chaco y Corrientes.



Cerca del alcalde porteño aseguran que más del 85% de los dirigentes del PRO del país ya están respaldando su candidatura presidencial, remarcando indirectamente la distancia que le estaría sacando en esta puja a Patricia Bullrich.



Larreta seguirá su recorrido precampaña la semana que viene en la provincia de Buenos Aires para apuntalar la postulación de Diego Santilli, mientras que el 5 de octubre estará en Córdoba, en un encuentro organizado por la Unión Industrial local.



Larretistas y macristas comparten una visión esperanzadora respecto de los comicios 2023, donde ven chances fuertes de que Cambiemos no sólo gane varias provincias hoy gobernadas por el peronismo, sino que también cuente con mayorías legislativas en el Congreso.