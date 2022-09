La sugerencia de Carlos Maslatón a Sergio Massa para implementar el "dólar Qatar"

Carlos Maslatón, influencer financiero y reconocido "tuitero" político, realizó un particular planteo acerca de lo que debe hacer el ministro de Economía Sergio Massa respecto a utilización de dólares del Banco Central por parte de quienes viajarán al Mundial de Qatar 2022. El consejo brindado se da en el medio de los últimos detalles que resta pulir para que el Gobierno implemente el dólar Qatar bajo la necesidad de cuidar reservas. "Que se pueda salir con hasta 100 mil y no con límite de 10 mil USD por persona", fue una de las ideas expresadas por Maslatón.

"Estimado Massa, La Nación reporta preocupación tuya por el gasto de 2700 palos USD que los argentinos patinaríamos en Qatar. Seguramente es 1/3 de eso pero por qué tiene que venderlos el estado argentino no importa el precio. Que cada uno use los suyos aún barrani", sostuvo Maslatón, quien tiene una buena relación con Massa.

"Que sea esta del Mundial la oportunidad para darnos cuenta que la compra-venta de moneda extranjera es asunto privado de cada uno y que el Estado no tiene nada que hacer con los cambios ni los precios, ni del racionamiento y del concepto anacrónico de 'reservas'", planteó

.@SergioMassa Sugiero que dispongas, aunque sea como experimento, lo siguiente: el estado argentino NO liquidará gastos por tarjeta de crédito oblados en torno de Qatar 2022, a ningún cambio contra pesos. 100% de los que vamos tenemos dólares y no requerimos divisas subsidiadas. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 25, 2022

Y concluyó: "Te complemento, por si alguno no tiene cuenta y tarjeta de afuera, excepcioná a la Aduana sobre el traslado de moneda extranjera. Que se pueda salir con hasta 100 mil y no con límite de 10 mil USD por persona. Cada uno se arregla solo, el estado no paga nada".

El Dólar Qatar tiene como objetivo cuidar las reservas del Banco Central.

Con la necesidad de cuidar las escasas reservas y ante la fuerte presión de las principales cámaras empresarias argentinas (UIA, CAME, Construcción y Adefa, entre otras), Sergio Massa se encuentra definiendo los últimos detalles sobre cómo funcionará el “dólar Qatar” para los que viajen al Mundial y para quienes salgan de la Argentina. El nuevo tipo de cambio pasará a costar casi $300.

Si bien todavía no se oficializaron los detalles técnicos, el esquema elaborado por el Ministerio de Economía para gastar con tarjeta en el exterior, comprar pasajes o reservar hoteles consiste en un nuevo tipo de cambio de $200, el mismo que rige actualmente para el “dólar soja”. A ese monto se le agrega el impuesto PAIS de 30%, mientras que la retención de Ganancias será más baja que la actual: pasaría del 45% a cerca del 20%.

El nuevo esquema comenzará a regir inmediatamente después que finalice el tipo de cambio especial para las cerealeras que liquiden los dólares provenientes de la soja, o sea el 30 de septiembre. Significa que desde el arranque de octubre ya se pondría en marcha el nuevo esquema cambiario para el turismo.

Si bien los cambios regirán para todos los turistas que viajen al extranjero, la mirada está puesta particularmente en el Mundial. Los números que manejan en el ministerio de Economía y el de Turismo indican que un total de 43.000 argentinos viajará a Qatar (ya compraron entradas o paquetes). El impacto sobre las reservas no bajaría de los USD 1.000 millones.