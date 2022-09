La Cámpora recogió el guante de Mauricio Macri y le envió un sugestivo mensaje

Hace una semana, Mauricio Macri recorría Pergamino y Junín cuando un periodista local le preguntó si estaba dispuesto a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner. “Con la Constitución sobre la mesa, sí”, respondió el ex presidente. Hoy, La Cámpora recogió el guante y difundió una foto de la vicepresidenta en su despacho con el texto jurídico de mayor jerarquía sobre su escritorio en el Senado.

Con la Constitución arriba de la mesa. pic.twitter.com/LjLrEkSLdT — La Cámpora (@la_campora) September 23, 2022

"Con la Constitución arriba de la mesa", fue la imagen que difundió La Cámpora desde su cuenta oficial de Twitter. Allí se ve a la vicepresidenta con la Constitución Nacional arriba de la mesa de su despacho, tal cual reclamaba Mauricio Macri para abrir una instancia de diálogo al máximo nivel.

Si bien Mauricio Macri había planteado días atrás que podría llegar a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner con la condición de que sea con "la Constitución sobre la mesa", desde el entorno del ex mandatario comenzaron a cuestionar los motivos de esa posible reunión.

En ese marco, la pregunta recurrente surge en torno a qué temas podrían acordado, dado que consideran que la agenda del ex presidente es "sumamente distinta a la que tiene Cristina", ya que consideran que la vicepresidenta está "obsesionada con la Justicia" mientras que Macri "piensa en los problemas de los argentinos".

Días atrás, el fundador del PRO se había mostrado abierto a la posibilidad de un encuentro cara a cara con la vicepresidenta, cuando durante una recorrida por el partido bonaerense de Junín respondió de manera afirmativa ante la pregunta de un cronista de Junín respecto de la posibilidad aceptar ser parte de un llamado a dialogar con la referente del Frente de Todos. A pesar de que no rechazó una eventual reunión con la ex presidenta, Macri no se guardó críticas para la titular del Senado: "Las ideas de Cristina Kirchner han destruido a la Argentina".

En sintonía, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, opinó que no veía "una razón" clara para que ambos dirigentes se junten a conversar, y consideró que sería un encuentro "muy forzado". "Muy remoto, muy forzado, lo veo hoy. Yo no descarto nada, pero la verdad es que no veo una razón para que hablen, y si la hubiera, tendría que ser como corresponde, más que a partir de la intención de alguno, con una agenda real de temas concretos", argumentó el funcionario del Gobierno de la Ciudad en declaraciones radiales.

El debate se generó cuando el senador nacional y hombre de confianza de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, consideró necesario "retomar la senda del diálogo" entre el oficialismo y la oposición, luego del intento de asesinato de la vicepresidenta.

"Cristina plantea necesario dejar de lado los agravios entre dirigentes y tener la capacidad de dialogar y discutir de manera democrática para buscar soluciones a los gravísimos problemas que tiene la Argentina", planteó el senador en declaraciones radiales.

A casi una semana de que se incremente la posibilidad de un encuentro entre los máximos representantes del oficialismo y la oposición, lo cierto es que aún hay más preguntas que respuestas respecto de un cónclave que parece difícil que termine de gestarse en el corto plazo.