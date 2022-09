Los serios riesgos que enfrentaría Juntos por el Cambio si se suspenden las PASO

Pese a que aún no se ha tomado una determinación en el corazón del oficialismo, el fantasma de la suspensión de las PASO se ha instalado en el escenario político de la mano de los gobernadores del PJ. En Juntos por el Cambio son conscientes de que esa hipótesis podría generar una crisis difícil de resolver y beneficiaría al Frente de Todos.

El escenario más preocupante para la coalición opositora es que haya suspensión de la PASO para cargos nacionales pero que se realicen primarias en la provincia de Buenos Aires. Ese desdoblamiento generaría una enorme confusión porque los candidatos a gobernador e intendentes de JxC irían a competir entre sí desconociendo el futuro de los presidenciables, sobre todo en el PRO.

“Si hay suspensión a nivel nacional no va a quedar otra que hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires”, dice a MDZ un referente del partido amarillo. Para ellos tendrían que acordar en la Legislatura bonaerense una modificación de la ley electoral. “La mayoría de los intendentes nuestros no quieren las PASO en sus territorios igual que los del PJ”, agrega el vocero del PRO.

Pero paradójicamente, en el entorno de Diego Santilli se entusiasman con una competencia solo bonaerense sin cargos nacionales porque no estaría Cristina Fernández de Kirchner en la boleta del FdT y Javier Milei en La Libertad Avanza. “Sin ella ellos pueden sacar menos votos en una PASO y el candidato libertario no sería una amenaza para nosotros si Milei no aparece en la boleta”, dicen sus allegados. Aunque en el larretismo aseguran que Axel Kicillof está midiendo mucho mejor de lo que parece y ya tiene un voto consolidado.

De todas formas, la mayor preocupación pasa por la definición del candidato a presidente y para ello “es indispensable contener a todos aquellos que se vean tentados a probar suerte en octubre por afuera de la coalición”, asegura un integrante de la Mesa Nacional de JxC. Cree que esa movida ya se debe implementar porque Facundo Manes es uno de los que se entusiasma con armar su propio espacio y competir en la primera vuelta. También sostienen que Mauricio Macri debe administrar la crisis que enfrenta el PRO y que podría agravarse con una eventual suspensión de las primarias.

“Hasta ahora Mauricio viene jugando como armador, pero nadie se atreve a descartarlo como candidato presidencial, con lo cual su neutralidad puede ser relativa y además no se lo ve muy preocupado si se suspenden las primarias”, cuenta un operador cercano a Patricia Bullrich, quien además afirma que el expresidente cree que se vería favorecido sin primarias.

La única herramienta disponible para evitar la diáspora es la realización de internas abiertas al estilo de la Alianza de 1998 donde compitieron Fernando De la Rúa y Graciela Fernández Meijide. En esa oportunidad se sintió el peso del aparato del radicalismo en las provincias donde De la Rúa arrasó y fue derrotado en CABA por la masiva participación de votantes independientes a favor de Meijide. En esas internas pudieron participar los afiliados a la UCR y al FREPASO, y los ciudadanos independientes que no tengan afiliación a otros partidos políticos. Aunque se dice que el peronismo jugó en varios distritos a favor del candidato radical por orden de Carlos Menem.

Esa injerencia del aparato peronista puede volver a repetirse sobre todo en el Gran Buenos Aires con mayor comodidad que en las PASO. Una de las ventajas de las primarias abiertas es que son simultaneas y los peronistas deben atender sus propios asuntos. En cambio en una interna abierta donde un domingo solo compiten los candidatos de JxC es una oportunidad inigualable para influir a favor del aspirante que más le convenga al oficialismo. Si bien en la coalición opositora quieren armar un reglamento con un supuesto derecho de admisión, es impracticable y solo desalentarían a los independientes.

Precisamente, la cuestión de los independientes pasa a ser una cuestión estratégica para equiparar el peso de los aparatos municipales y las estructuras de los gobernadores. Por ejemplo en Corrientes se sabe con anticipación que va a ganar el candidato presidencial que apoye el gobernador Gustavo Valdes. Eso se va a repetir en muchos distritos.

El peso de los recursos de los aparatos se sienten menos en una PASO que en una interna abierta. Este dato desvela fundamentalmente a Patricia Bullrich, quien no cuenta con una estructura nacional que sostenga sus boletas en el cuarto oscuro y defiende sus votos en el recuento. Por eso necesita que voten muchos independientes y además conseguir recursos para la fiscalización en todo el país. Algo similar le puede pasar a Facundo Manes si la mayoría de los radicales deciden jugar a favor de Horacio Rodríguez Larreta.

Cuestiones cómo estás pueden provocar algunas rupturas ya que Manes o Bullrich están seguros que pueden sacar más votos en una PASO o en la primera vuelta que en una interna abierta donde mandan los aparatos. Ese sería el sueño del oficialismo que la oposición se atomiza en octubre del año que viene.