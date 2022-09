La frase de Omar Palermo que demuestra que hoy no existen salas especializadas en la Corte

Uno de los puntos que mayor conflicto ha generado del proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento de la Suprema Corte es la eliminación de las salas especializadas. Actualmente, la Sala I resuelve cuestiones vinculadas a los fueros Civil y Comercial, mientras que la Sala II se avoca a las materias Penal y Laboral. El proyecto propone sortear todas las causas de todos los fueros entre los siete magistrados del máximo tribunal y dejar de lado las especialidades, algo a lo que los jueces Mario Adaro y Omar Palermo se oponen. Lo curioso es que, de cierta forma, Palermo le terminó dando la razón a quienes sostienen que hoy la especialización es un enunciado que no se confirma en los hechos.

Ocurrió cuando Palermo disertaba ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el pasado martes. Específicamente, el magistrado defendía la especialización por salas asegurando que "la pérdida de la especialidad es pérdida de calidad, pérdida de liderazgo intelectual". Pero acto seguido reveló la forma en la que hoy trabajan las supuestas salas especializadas y quedó claro que no existe tal cosa.

No hay dudas de la expertise que Omar Palermo tiene en materia penal. Lo mismo puede decirse de su compañero de sala José Valerio, también especializado en esa materia. Pero ambos deben resolver también cuestiones laborales que poco tienen que ver con el derecho penal. Al hacer referencia a esa situación dijo que es bueno contar con la mirada de "no especialistas".

"Es bueno tener una mirada que viene de otro sector. En derecho laboral -por ejemplo- yo voy a mirar desde otro sector. Me voy a fijar, por mi idea de Justicia vinculada a los sectores vulnerables, en que esos sectores no se vean desprotegidos. Que no pierdan siempre los mismos. Que no pierda el desaventajado", esgrimió Palermo.

Lo curioso es que Palermo hizo referencia al valor de no especialización para defender que no se modifiquen las salas especializadas. "Me parece que hay una combinación que de alguna forma funciona y funcionaría peor si dejamos de lado la especialidad", justificó.

El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, también disertó ayer en defensa del proyecto de ley y sostuvo que en la actualidad no existen salas especializadas y que incluso la constitución no exige especializaciones como requisito para llegar a juez de la Corte. "La especialidad no es condición formal de acceso al cargo, ni condición formal de regulación ni mucho menos sinónimo de seguridad jurídica", expresó Garay.