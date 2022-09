El exintendente peronista de Santa Rosa fue condenado en otra causa en su contra

El exintendente de Santa Rosa Sergio Salgado fue condenado este martes por amenazas ejercidas a un gerente y a un empleado del Banco Nación durante 2013. La decisión fue tomada por Justicia Federal, precisamente por los jueces del Tribunal Oral N°1 Alejandro Piña, Alberto Carelli y María Paula Marisi, quienes declararon culpable al exdirigente peronista. Es la segunda condena que recibe.

Se trata de una pena de 2 años y 6 meses para Salgado y 2 años para Diego Franco Maure, quien se desempeño como empleado del secretario de Gobierno de Santa Rosa.

El exjefe comunal del Este provincial se encuentra actualmente privado de su libertad en el penal de San Felipe, luego de que el 31 de mayo pasado la Suprema Corte dejara firme su condena por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, desobediencia y concusión. Salgado siguió este último proceso judicial desde las instalaciones carcelarias y conectado vía Zoom.

Por ello, en esta ocasión la fiscal de la Cámara María Gloria André precisó que si la sentencia termina de quedar firme, la misma debe unificarse con la condena previa que estableció la Justicia provincial, por lo que sería en total una pena de 6 años de prisión.

La Justicia consideró ahora que Salgado violó el artículo 149 bis del Código Penal, que reprime a quien “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

Tras haber quedado firme la primera condena, el 16 de junio fue detenido por pedido de Tribunal Penal Colegiado Nº 1 de San Martín. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Mendoza se pronunció en contra del sobreseimiento del exintendente en dos causas por las que había sido condenado, pero que la Justicia de primera instancia consideró prescriptas. El argumento que utilizó el máximo tribunal es que las causas de corrupción son imprescriptibles y eso aplica tanto para el caso puntual de Salgado como para cualquier otra causa de esas características.

En 2018, el exjefe comunal del PJ había sido condenado a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue encontrado culpable de los delitos de concusión en el manejo del dinero de la playa de estacionamiento del predio de La Salada; malversación de fondos públicos que debían destinarse a una planta de destete de ganado; desobediencia por no haber cumplido con un pedido de informes realizado por el fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado; y administración fraudulenta por presentar facturas truchas de provisión de combustible.

Sin embargo, hasta este año no se encontraba cumpliendo efectivamente la pena en su contra, ya que la condena no había quedado firme. No obstante, previamente Salgado había estado preso durante siete meses de forma preventiva en el penal de San Felipe, mientras se desarrollaba el proceso penal en su contra.