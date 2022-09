Dalmiro Garay reconoció que fracasaron las negociaciones en la Corte

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, defendió este martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para reformar el funcionamiento del máximo tribunal. Al respecto, reconoció que hubo intenciones de llegar a un proyecto consensuado entre todos los magistrados de la Corte pero no fue posible. "A fines de julio reconocimos que no podíamos llegar a un acuerdo. Hoy estamos acá por eso", confesó.

"Esta discusión de cómo se organiza la Corte no es novedosa. Esta discusión se viene dando del 2012 para acá. Venimos dando esta discusión con consensos y disensos", sostuvo Dalmiro Garay y dijo que ahora depende de los legisladores sacar la norma.

"Ayer estuvimos con Mario (Adaro) y Omar (Palermo) buscando alternativas. Vamos a seguir intentando. Hoy está este proyecto caminando. Ustedes verán los tiempos que se toman", señaló. Justamente, Mario Adaro y Omar Palermo disertaron antes de Garay y fueron muy críticos con algunos puntos del proyecto de ley que se está discutiendo en la Legislatura. Sobre todo por la eliminación de las salas especializadas, el manejo del gobierno de la Corte y el uso de los fallos plenarios.

Garay defendió el proyecto y refutó punto por punto esas críticas. En primer término, se expresó acerca de la eliminación de las salas especializadas y aseguró que en la actualidad no existe tal cosa. Sobre todo porque la Constitución no habla de salas especializadas y los requisitos para llegar al máximo tribunal tampoco incluyen especializaciones.

El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, afirma que la especialización de los integrantes del máximo tribunal no es garantía de seguridad jurídica. @mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/MeuBU9NpQb — Gianni Pierobon (@gmpierobon) September 20, 2022

Además, remarcó que es indudable que hoy la enorme mayoría de las causas ingresan en la Sala II generando una demora y pérdida de calidad de las sentencias producto del colapso. En base a ello, manifestó que no hay dudas respecto a que el sorteo de las causas entre los siete magistrados de la corte servirá para "equilibrar las cargas" y aportará transparencia para terminar con el fórum shopping.

"No creo que haya otra manera de igualar las cargas y mejorar la calidad del servicio de justicia", esgrimió e incluso arriesgó que eso obligará a que haya más interacción entre los distintos magistrados.

Respecto al uso de plenarios negó las acusaciones respecto a una supuesta mayoría hegemónica del oficialismo y el número de cuatro jueces radicales contra tres peronistas.

El juez Garay negó que la convocatoria al pleno o plenario de la Corte sea utilizado para imponer una mayoría hegemónica, como habían señalado en dos fallos los jueces Adaro y Palermo. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/hXPn1f21UJ — Gianni Pierobon (@gmpierobon) September 20, 2022

"He escuchado que el sistema de plenarios y plenos se ha utilizado para bajar hegemónicamente posiciones. Lo niego yo y lo niegan los datos. No podemos decir que hubo uso indiscriminado. De 2016 a la fecha de 14 mil causas se ha llamado a 34 plenos. 0,24% de las causas. No hay que tenerle miedo al pleno. Me parece que el pleno es un sistema muy razonable. Si se fijan como se han resuelto los plenos, solo en dos fueron 4 a 3. El resto 7 a 0, 5 a 2, etc", manifestó.

"Se ha instalado el 4 a 3 pero es un argumento que no es así", aseveró Garay y remarcó que tampoco existe un uso arbitrario de los fallos plenos o plenarios ya que solo se han convocado para situaciones excepcionales y de relevancia como ítem aula, reforma constitucional, prisión perpetua, convenio colectivo periodistas, tentativa de homicidio, etc.