Alfredo Cornejo desconfía de la convocatoria de Cristina Kirchner

Alfredo Cornejo dudó acerca de la predisposición de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para abrir un canal de diálogo con la oposición y afirmó que el kirchnerismo "pretende que el oponente ceda a sus pretensiones y que piensen exactamente como ellos".

"Todo diálogo es bueno. La Argentina necesita salir de sus problemas con reformas estructurales, pero no creo en la voluntad de diálogo de Cristina Kirchner, ni del kirchnerismo, que en general no concibe al diálogo como una relación de escucharse para llegar a una conclusión mejor de dos pensamientos opuestos", sostuvo el ex gobernador de Mendoza.

En declaraciones radiales, el ex presidente del Comité Nacional de la UCR se quejó de que "ellos pretenden que el oponente ceda a sus pretensiones y que piensen exactamente como ellos". "No veo qué va a conceder Cristina. Esa voluntad de diálogo que supuestamente manifestó es más una posición para mantener lo que su relato y narrativa dice" y responsabilizar a la oposición, los medios y al Poder Judicial del atentado que sufrió en la puerta de su domicilio, planteó.

Por otra parte, Cornejo advirtió que "varios de los gobernadores del Frente de Todos están pidiendo la eliminación de las PASO".

Finalmente, el referente radical remarcó que la prioridad de Juntos por el Cambio es elaborar un "programa económico fino, prudente, pero definido y después se competirá en las PASO, pero ya con un programa común".