La gran falla de la Policía Federal ante el intento de magnicidio a la vicepresidenta

El periodista Gustavo Carabajal conversó con MDZ Radio y analizó el accionar de la Policía Federal tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

El agresor fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel: “El detenido vive en Paternal con su pareja. Tiene documento brasileño porque nació en San Pablo, pero es más que nada argentino porque vivió casi toda su vida acá. Tiene 35 años y participaba en distintos grupos neonazis. Tiene un tatuaje, el martillo de Thor, no como las caricaturas de Marvel, sino el martillo de Thor, con la simbología nórdica y vikinga. Y además tengamos en cuenta esto que es un detalle muy importante para este grupo de odio, ¿cuándo ocurre el ataque? El 1°de septiembre, es una fecha que estos grupos miran con simpatía -los neonazis-, porque se concreta un nuevo aniversario de la invasión del ejército de Hitler a Polonia. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial", explica Carabajal.

Según algunas fuentes allegadas a Gustavo Carabajal el hombre estuvo merodeando en la zona desde hace tiempo. "Antes de acercarse a la vicepresidenta el sujeto estaba dando vueltas. Lo vieron y nadie actuó. La custodia no estaba preparada y eso que había sido reforzada con otros 20 efectivos", explicó Carabajal. "Esto fue un intento de magnicidio. Esto sucedió porque la custodia de la Policía Federal es un desastre" agregó el periodista.

El hecho previo que alertó lo ocurrido

Anteayer "hubo un hecho que fue un aviso" explicó el periodista, un chico de un delivery se acerca e intenta agredir con una llave francesa a los militantes partidarios que se encontraban cerca de la casa de la vicepresidenta. "Los custodios no armaron un pasillo para que ella pasara, no cumplieron con el deber de la gente que trabaja dándole custodia a la vicepresidenta o cualquier otro funcionario. No lo hicieron".

"Yo lo que estoy esperando ahora es que renuncie el jefe de la custodia o el jefe de la Policía Federal. Si hubiéramos estado ante otro personaje hoy tendríamos que estar hablando de otro resultado" remarca el periodista.

Además, hizo hincapié en la gravedad de los hechos: "El cañón del arma estuvo a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, es gravísimo". En cuanto a la custodia que había para Cristina Fernández de Kirchner, el periodista afirmó: "Había menos y se reforzó. Acá hay un responsable que es un comisario inspector retirado, que sigue a sol y sombra a Cristina Kirchner desde hace mucho tiempo, es su hombre de confianza. Hay que ver si la vicepresidenta deja que otros opinen o tomen decisiones sobre su seguridad. Más allá de esto, la responsabilidad es del jefe de la custodia y del jefe de la Policía Federal, de estar donde tienen que estar".

La tarea de la Agencia Federal de Inteligencia es polémica también para el periodista: "Están revisando las redes sociales del acusado. La Inteligencia de la Federal, ¿qué están haciendo? Acá también fallaron. Este no es un personaje desconocido. Esto en otro país no hubiera pasado" concluyó el periodista.