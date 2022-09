Rodolfo Suarez le respondió al kirchnerismo tras ser denunciado

El gobernador Rodolfo Suarez realizó declaraciones luego de que se diera a conocer que miembros del Partido Justicialista de Mendoza lo denunciaron de sedición por no haber acatado al último feriado nacional declarado por el presidente Alberto Fernández, luego del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. "Tiene un fuerte tinte político que estimamos que no va a prosperar", aseguró el mandatario provincial.

El último sábado la diputada nacional mendocina del Frente de Todos Marisa Uceda y otros referentes kirchneristas presentaron una denuncia contra el Gobierno provincial ante el Juzgado Federal de Mendoza Nº 3. En las fundamentaciones acusaron a las autoridades de posibles delitos de sedición, asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, luego de que la provincia no adhiriera al feriado del viernes 2 de septiembre.

En ese sentido, Suarez sostuvo este lunes.: "Decidimos apostar al trabajo. Creíamos que no era pertinente parar un país para manifestarse políticamente (...) El decreto salió a las 3 de la mañana. Al otro día la gente ya tenía el día programado, para llevar a los chicos al colegio e ir a trabajar. Fue algo muy apresurado y el comunicado que sacamos nosotros, apostando al trabajo, ahora implica una denuncia. Tanto del punto de vista jurídico, legal y lógico, estamos firmes para defender nuestra postura”.

"Estamos respondiendo un oficio que ha girado la Justicia. Son delitos muy graves. Creo que no debe haber una causa por sedición, si es que la ha habido, desde hace muchísimos años. Tiene un fuerte tinte político que estimamos que no va a prosperar. Hay una valoración sobre esa decisión que tomó el Presidente que tiene que haber con apostar al trabajo y que no era pertinente, más allá del repudio absoluto al atentado", agregó en declaraciones radiales a Nihuil.

En tanto, comentó: "Es una denuncia penal que inquieta a cualquiera. No es algo cómodo más allá de que uno se sienta seguro de que ha actuado a derecho (...) Hay una ley que dice que los feriados nacionales se fijan por ley. Fijar uno a las 3 de la mañana con un DNU a mí me parece que no correspondía".

La diputada nacional del Frente de Todos Marisa Uceda se encuentra al frente de la denuncia. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, Víctor Ibañez, salió al cruce de Marisa Uceda y manifestó que es "absurdo" denunciar al Gobierno porque dispuso trabajar.

"El juez federal (Marcelo Fabián Garnica) nos hizo llegar un informe el viernes con preguntas que ya hemos contestado", manifestó Ibañez en referencia a esa denuncia contra el gobernador. En ese sentido, explicó que Suarez decidió que haya actividades normales debido a que a la 1.30 del 2 de septiembre aún no se había publicado el DNU que decretaba el feriado.

"En aquel momento el presidente informó por cadena nacional que por lo ocurrido con la vicepresidenta iba a decretar un feriado pero siendo la 1.30 no había ninguna norma que así lo dispusiera. El gobernador tuvo en cuenta la previsibilidad del funcionamiento de los servicios públicos y la actividad privada por lo que comunicó que iba a haber actividades normales", expresó.

"El DNU salió a las 3.06 modificando ley de feriados laborales. El DNU salió tarde y no aclaraba si el feriado era laborable o no. La mejor forma de darle paz a los hechos complejos era trabajando normalmente", adhirió el funcionario provincial en alusión a lo que contestaron a la Justicia Federal.