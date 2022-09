El kirchnerismo denunció a Rodolfo Suarez por no acatar el feriado por el ataque a Cristina

El peronismo mendocino denunció penalmente al gobernador Rodolfo Suarez por no acatar el feriado nacional del 2 de septiembre decretado por el presidente Alberto Fernández tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A través de una cadena nacional posterior al ataque de Fernando Sabag Montiel contra la expresidenta, el Jefe de Estado anunció un feriado para el día siguiente con la finalidad de que “el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado”. No obstante, desde el Gobierno de Mendoza tomaron la decisión de no plegarse a esta disposición y la provincia no adhirió a la jornada no laboral.

Esta determinación de Suarez fue muy cuestionada desde el kirchnerismo local, quienes achacaron al mandatario querer sacar un rédito político diferenciándose del Gobierno nacional.

A raíz de esta situación, la diputada nacional mendocina del Frente de Todos, Marisa Uceda, y otros referentes kirchneristas presentaron una denuncia contra el Gobierno provincial ante el Juzgado Federal de Mendoza Nº 3. Acusan a las autoridades de los posibles delitos de sedición, asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Desde la Secretaría Penal D del Juzgado Federal presentaron una solicitud al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, pidiendo un informe detallado sobre el accionar de la Provincia en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández declarando el feriado nacional.

Solicitan saber “cómo se desarrollaron las actividades públicas dependientes de la administración central del Gobierno de Mendoza el día 2 de septiembre de 2022, debiendo indicar en forma expresa lo referente a los sectores de salud, educación, seguridad y transporte público”.

También exigen conocer “si se publicó alguna norma -decreto, resolución, etc.- relacionada al funcionamiento de la administración pública provincial luego de publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 573/2022, debiendo remitirlas en caso de respuesta afirmativa”.

El tercer punto del petitorio pide precisar “si se emitieron comunicados públicos a través de los canales oficiales del Gobierno de la provincia -comunicados oficiales, publicaciones en redes sociales, etc.- relativos al funcionamiento de la administración pública provincial luego de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 573/2022, debiendo remitir la o las mismas en caso de respuesta afirmativa”.

Esta es la notificación judicial que recibió el Gobierno de Mendoza: