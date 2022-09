La Justicia ratificó una condena contra el Gobierno de Rodolfo Suarez e Irrigación

La Justicia ratificó la condena contra el Gobierno provincial y el Departamento General de Irrigación por una obra ilegal en el Cordón del Plata. Se trata del entubamiento del arroyo Morteritos que queda en el centro de ese cordón montañoso, en la zona de Las Vegas y que se hizo sin el procedimiento que marca la ley para el estudio de impacto ambiental.

Este lunes 12 de septiembre, la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazó el recurso de apelación tanto del Gobierno provincial como de Irrigación y ratificó la sentencia emitida en febrero pasado por el Tribunal de Gestión Asociada por el que responsabilizaba al Estado por no haber cumplido el poder de policía ambiental que le corresponde ejercer y haber efectuado la obra sin la evaluación de impacto ambiental obligatoria por ley.

Luego de que el 5 de agosto de 2020, en plena pandemia del covid, un grupo de guardaparques que dependen de la Dirección de Recursos Naturales realizara una inspección ocular en la zona de Potrerillos, la ONG Oikos Red Ambiental presentó un recurso de amparo. En esa presentación judicial pidió "el cese inmediato de la obra de entubamiento en el Arroyo Morteritos" ya que estaba se “está realizando dentro de un área natural protegida y produciría daños ambientales” en la zona. Consiguió la paralización de la obra.

En febrero de este año, una resolución del Tribunal de Gestión Asociada-Primero, respondió en favor de la Red Ambiental Oikos diciendo que "la obra no cuenta con las medidas de protección ambiental adecuadas, en cuanto la dispersión de materiales utilizados en la obra, remoción y movimiento de suelos en considerado la obra ha producido un impacto severo en las condiciones del ecosistema acuático de los Arroyos Mulas y Morteritos, modificando los hábitats acuáticos y ribereños y a la biodiversidad”. En ese sentido responsabilizó a Irrigación y al Gobierno Provincial tanto por acción o por omisión.

En julio de este año, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial dictó una resolución en la que aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por Irrigación para la obra de entubamiento. No obstante, impuso una multa de $250.000 al organismo encargado de la regulación de los recursos hídricos por haber avanzado con los trabajos en contravención con la normativa ambiental.

En esta nueva resolución judicial que se conoció el lunes pasado, los jueces aseguran que “Que el Gobierno de la Provincia hubiere sido diligente en todos los trámites posteriores a la detección por parte de los guardaparques de la obra clandestina, ello no borra o no subsana la omisión anterior en que incurrió en el ejercicio del poder de Policía ambiental a su cargo, en especial en las funciones de control y prevención, al no haber detectado en forma inmediata el inicio de la ejecución de la obra, lo que pone de manifiesto una falla en las medidas de vigilancia que debieron ser mucho más intensas y rigurosas en razón de tratarse de un área protegida como es la del Cordón del Plata (Ley No. 6045 y 8208)”.

Es por eso que los jueces de la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil decidió rechazar el recurso de apelación del Gobierno y de Irrigación y confirmar la sentencia dictada en febrero en la que se responsabiliza a los entes estatales por omisión y por acción. Además, la Justicia resolvió que el Estado pague los honorarios de los dos abogados de Oikos por $88.835 a cada uno.