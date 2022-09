Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri exploran canal de diálogo

Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, los dos antagonistas por naturaleza de la política argentina, habrían abierto un canal indirecto de diálogo. Este puente de comunicación entre ambos expresidentes habría surgido hace 15 días a partir de una gestión de otro expresidente, el actual senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, quien contactó a la vicepresidenta con José Torello, amigo íntimo del fundador del PRO desde el instituto cardenal Newman.

La versión fue difundida por el periodista Carlos Pagni y no fue desmentida ni desde el campamento del kirchnerismo ni desde el macrismo. Ayer, Pablo Torello, diputado nacional PRO y hermano del senador nacional José Torello, se refirió a este presunto canal del diálogo entre los expresidentes. "No sé si esta reunión será en serio. Yo hablo mucho con José, y la verdad es que se ve que o no pasó o lo mantienen muy (reservado)...yo no lo sé", declaró ante el anal A24

Además, Torello dio a entender que en el contacto que pretende establecer el oficialismo hay un interés por las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. "Hubo un sincericidio de Mayans, fue una confesión más que clara", dijo al referirse a las declaraciones del senador formoseño que reclamó detener el juicio contra la vicepresidenta por presunta corrupción en la obra pública.

La posibilidad de unir a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner no es nueva y ya había sido planteada hace unas semanas por Facundo Manes. "Sería ideal que los expresidentes dieran una señal para pacificar el discurso. Como se hace en Estados Unidos", fue el pedido del diputado del radicalismo en medio de la extrema polarización que motivó el atentado contra la vicepresidenta.

Luego del llamado al diálogo formulado por Eduardo "Wado" de Pedro a la oposición, Facundo Manes habló con CNN radio y opinó que "tenemos diferencias que son lógicas pero menores frente al desafío de tener una Nación. En un clima donde no reconocemos al otro, no lo escuchamos. Ya lo pasamos a esto. Todos los gobiernos fueron de una mitad que no reconocía a la otra".