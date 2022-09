Un Gerardo Morales lanzado en campaña y su visión sobre Juntos por el Cambio

“Va a haber candidatos radicales en todas las instancias. Juntos por el Cambio es el único camino posible y la real alternativa de poder en Argentina”, y que las notorias diferencias con el PRO y con Mauricio Macri se producen porque en la oposición hay una nueva distribución de fuerzas.

Gerardo Morales estuvo todo el viernes hablando con los dirigentes radicales de la Primera Sección Electoral, la zona noroeste del Gran Buenos Aires en su larga estadía por Tres de Febrero, distrito que conduce políticamente el intendente del PRO Diego Valenzuela.

“Tenemos que creer en lo que queremos, en lo que mamamos desde siempre en el radicalismo para hacernos cargo de la conducción de la República Argentina. Y acá tienen un candidato a presidente para ese proyecto que está lleno de principios, mística y responsabilidad para hacernos cargos del país”, le dijo a los cientos de radicales que se congregaron en el comité de distrito de la calle Sabatini, en pleno centro de Caseros.

Morales llegó pasado el mediodía y habló con los empresarios y comerciantes citados para la ocasión. “Todos quisieron sacarse fotos con él”, decían, sorprendidos, los organizadores locales, que siempre dudan sobre el éxito de este tipo de convocatorias. Más tarde, tuvo tiempo para hablar con los legisladores, concejales y autoridades partidarias de los municipios cercanos y con los representantes de la juventud, para finalmente hablar con la prensa.

“No vamos a repetir la experiencia del pasado ni la forma de administrar el poder que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Hoy todos tenemos el mismo valor ellos que nosotros y, por lo que se ve, hasta estamos mucho más ordenados”, le dijo a MDZ, entusiasmado, un operador todo terreno de Morales que estaba tomando un café con el diputado nacional santacruceño Eduardo Costa.

Sin embargo, los tironeos siempre están presentes. Saben que una de las debilidades expuestas del centenario partido no es el caudal electoral que pueden presentar en la Provincia de Buenos Aires, donde ya demostraron que con un buen candidato pueden ser competitivos. El tema es que no lo tienen ahora para la gobernación. Maxi Abad y Gustavo Posse, de mejor relación que en el pasado, amagan con representar al centenario partido a la gobernación, pero tienen sus anhelos y expectativas en otros lugares, siempre en acuerdo con el PRO, la coalición cívica y el peronismo republicano.

¿Usted sabe que lo que tiene en la mano (justo tenía un micrófono con el que hablaba al resto de los presentes), según el Gobierno, es un arma asesina?

No, para nada es un arma. No hay que sobreactuar ante episodios gravísimos como los que sucedieron. El Gobierno debe dejar de buscar la paja en el ojo ajeno sino reflexionar qué hicimos todos para llegar hasta este punto pero cuando se convoca a la unidad nacional se debe hacer sin mezquindades ni exclusiones.

"No comparto para nada esa concepción que el periodismo sea culpable o que algunos opositores sean los instigadores de tal o cual cosa. Esto no quita que nos solidaricemos con la vicepresidenta y que repudiemos lo sucedido como hicimos desde el radicalismo y yo de manera personal”, dijo el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR.

Esta postura produjo un fortísimo debate en Juntos por el Cambio, que ante episodios de diferentes características siempre muestra una descoordinación asombrosa, más allá que los miembros de la verdadera “mesa chica” no superan las seis o siete personas. Es que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mantuvo en silencio y hasta criticó al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el manejo del orden público en la esquina de Uruguay y Juncal de Recoleta.

¿Usted está dispuesto a participar de la convocatoria al diálogo político propuesto por el Ministro del Interior?

Tengo diálogo con el oficialismo en mi rol como gobernador, aunque con el presidente no hablo desde que se produjo su visita a Milagro Sala. Ante la disyuntiva diálogo sí o diálogo no a mí pónganme siempre del diálogo.

"Sin embargo, en las últimas supuestas convocatorias, el Gobierno no tiene claro lo que quiere”, dijo Morales, aunque muchos observan que sí tiene certezas en lo que desea. La división opositora entre democráticos y antidemocráticos, supuestamente.

“Cuando hay convocatorias como las del Norte grande, nosotros estamos. No hay especulación política ahí y todos hablamos sin ningún condicionamiento. Las propuestas deben ser sobre ideas que determinen un desarrollo claro del país, sobre cómo exportar más y mejor, cómo solucionar los problemas de los conurbanos bonaerenses y del gran Rosario, por ejemplo…", agregó.

Y siguió: "La gente está en otra cosa y exige de nosotros soluciones concretas para resolver sus problemas, pero el gobierno cuando nos convoca lo hace desde una facción o bajo las necesidades del Frente de Todos".

¿Juntos por el Cambio, tiene posibilidades de coexistir hasta el año que viene?

¿Tan mal nos ves?

Exactamente…

No (risas). No estamos tan mal como aparecemos por los medios. Estamos trabajando muy bien, vamos a llegar para fin de años con un plan de gobierno para presentarle a la sociedad, confeccionado por los equipos técnicos de las cuatro fundaciones de los partidos que trabajamos en Juntos por el Cambio. Y el radicalismo… no sé qué nos pasa pero estamos bien, saliendo de nuestra propia lógica de donde hay dos radicales hay una interna.