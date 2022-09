Un referente kirchnerista amenazó a los jueces de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner

El pedido de condena que realizó la semana pasada el fiscal Diego Luciani sobre Cristina Fernández de Kirchner sigue dejando tela que cortar. Tras un fin de semana que tuvo de todo, hasta disturbios en la puerta de la casa de la vicepresidenta, el tema se trasladó a la Cámara de Senadores, donde la exmandataria solo estuvo 5 minutos, hizo la apertura de la sesión y se retiró a su despacho, dejando la suerte librada al enfrentamiento entre oficialismo y oposición.

Dentro de un clima caliente entre las bancas, el senador del Frente de Todos, José Mayans no tuvo filtro alguno y lanzó una amenaza hacia la justicia y dejó ver que a los fiscales y jueces de la causa por la Obra Pública en Santa Cruz deberán rendir cuentas en el parlamento.

"Creen (por los jueces) que están en un pedestal de 80 metros, arriba de cualquiera, del presidente y del parlamento. No vaya a ser que se de vuelta la taba", comenzó el senador formoseño. Y siguió: "Yo estaba acá cuando el juez Moliné O´Connor lloraba como una criatura. Los tres jueces de la Corte vinieron acá y pidieron clemencia para no ser destituidos".

"Y fueron destituidos por lo que hicieron. Estos jueces se creen que están a 20 metros de altura y que nadie los va a tocar, pero cuidado, no vaya a ser que se les de vuelta la taba. Porque no hay tiempo que no llegue ni tiento que no se corte", repitió con tono intimidante.

Mayans con esta exposición hizo referencia al juicio político que atravesó Eduardo Moliné O´Connor en 2003, quien fue destituido por mal desempeño por el Senado con un total de 45 votos a favor y 19 en contra.

Moliné O´Connor, que fue nombrado como juez de la Suprema Corte de Justicia en 1990 tras un decreto del presidente Carlos Menem, integró lo que fue denominado como "la mayoría automática", la cual se caracterizaba por fallos polémicos que beneficiaban a la política del por entonces mandatario.

Para finalizar, Mayans dijo: "El pueblo argentino va a poner un escarmiento a esto".