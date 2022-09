Máximo Kirchner reveló un detalle íntimo de Cristina Fernández de Kirchner

Máximo Kirchner, diputado nacional del Frente de Todos, se refirió a la posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y manifestó que, como ciudadano, le gustaría ser gobernado "por los mejores", en referencia a la exmandataria.

"Le sobra inteligencia y coraje. Como ciudadano, me gustaría que me gobiernen los mejores", sostuvo en declaraciones radiales y la comparó con el expresidente Mauricio Macri: "Lo vi gobernar a Macri. Cristina no solo sabe conducir un Gobierno, sino que tiene más contracción al trabajo".

En la misma línea, el legislador aclaró que conoce el desgaste que lleva el ejercicio presidencial si se trabaja "en serio" y continuó: "Cuando estás ahí y le pones todas las ganas, quemas mucha vida. No estás de vacaciones".

"Ella está muy bien, hace gimnasia todos los días", expresó sobre el estado de su madre.

También recordó una anécdota con su padre, Néstor Kirchner, días antes de su muerte en un acto en Santa Cruz: "Me acerqué a él para decirle que afloje un poco al trabajo y me dijo: ‘Vos viví tu vida como tengas que vivirla y yo la voy a vivir como la tenga que vivir’". Sin embargo, dijo que Cristina Fernández de Kirchner "se cuida sola" y resaltó su buen estado de salud.

"Está muy bien, hace gimnasia todos los días. Está muy lúcida. Si la comparas con algunos personajes de la oposición está mucho mejor. No sabes cómo nos ordena. Cada vez que voy al departamento nos llena la cara de dedos. Te agarra Cristina o te agarra la policía, cuando voy ahí", sostuvo el hijo mayor del matrimonio presidencial.