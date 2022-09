La grave acusación que atraviesa José Luis Espert

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, se encuentra en un momento de crisis. La Justicia de la ciudad de La Plata encontró irregularidades en la rendición de gastos del partido liberal respecto a la impresión de boletas del 2021. Fuentes cercanas a los hechos indican que se multó a la coalición por más de 18 millones de pesos.

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.

El juez federal Alejo Ramos Padilla no aprobó la rendición de gastos que hicieron el Partido Demócrata, Unión del Centro Democrático y Dignidad Popular por la adquisición de boletas y demás gastos de campaña para los últimos comicios legislativos. El Estado le otorgó a los liberales unos 18 millones de pesos para las boletas electorales. Sus propios responsables económicos y apoderados luego denunciaron irregularidades en torno a la impresión.

Avanza Libertad fue sancionada por un total de 18.197.516 pesos por no haber podido acreditar debidamente el destino para el que fueron utilizados los aportes estatales en la presentación del informe final de campaña de la elección primaria. La Justicia Penal podría investigar la posible delitos de acción pública, como malversación de fondos públicos si se comprueba que se emitieron facturas apócrifas.

La diputada de Avanza Libertad Carolina Píparo.

La polémica estalló en las redes sociales y el ojo de la tormenta se centró en el diputado bonaerense. Espert expresó que la denuncia no tiene nada que ver con él ni con la diputada de Avanza Libertad, Carolina Píparo. El economista liberal aclaró que se trata de apoderados y responsables de los partidos y que no hubo ningún pago que no estuviera en regla ni debidamente acreditado.