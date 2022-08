Compromiso renovado y desafíos: educación, libertad responsable y defensa de la República

En la historia de la humanidad quince y once años resulta un espacio temporal similar a un grano de arena en la inmensidad de cualquier desierto. En el fragor de la revolución tecnológica (fruto de la sociedad del conocimiento) signada por la evolución e innovación constantes; enamorados y apasionados por la comunicación e insertos en el frenesí argentino, los años cumplidos por MDZ se asemejan a una eternidad. Somos, como diario, hijos de la nueva comunicación, fruto de la sociedad del conocimiento y de la revolución informativa.

Aventureros, intrépidos, soñadores utópicos eran algunas de las palabras con que nos definían. Hoy somos jóvenes en edad y adultos en experiencias constantes diarias, en la necesidad de cambio y agregado de valor permanentes y en la reafirmación de nuestra visión y misión.

"Aventureros, intrépidos, soñadores utópicos eran algunas de las palabras con que nos definían"

El mundo digital permite un periodismo de instantaneidad, renovación frecuente, información seria, comprobada, responsable y con interacción inteligente y selectiva para evitar falsedades, agravios, ataques o mala intención entre otras desventuras. Hoy, millones de “ciudadanos periodistas” que reflejan la realidad en directo, que no mienten ni operan y que se constituyen en comunicadores de la realidad presente, deben ser tenidos en cuenta y valorados en el frenesí diario informativo. Lo que no cambia es la esencia básica y los principios fundamentales de la actividad periodística. Pasión y obsesión en busca de la verdad, de la objetividad. Chequeo, diversidad de fuentes y contrastes de matices para tener certidumbre y confiabilidad.

Como piedra basal debemos, desde MDZ, afirmar con claridad y absoluta veracidad los principios fundamentales que guían y enmarcan la visión y misión que nos definen como medio digital de comunicación.

La educación, la base de todo

Nuestra visión está centrada en dos pilares fundamentales. El primero es colaborar desde nuestra tarea diaria en promover la formación de ciudadanos libres, responsables y solidarios, que viven y se desarrollan en una República Democrática. La segunda y complementaria es la educación, amplia, libre, sin límites ni restricciones, que permite la formación y el empoderamiento de, justamente, ciudadanos libres y responsables en el marco de la democracia republicana. Ciudadanos instruidos, capacitados, con conocimiento y posibilidad de progreso y autonomía son seres dignos y no manipulables.

La educación es la base indispensable para una sociedad libre.

La ignorancia y la falta de educación facilitan la degradación personal y la dependencia. Esto conlleva indignidad y propende a los regímenes autoritarios y populistas. Los ciudadanos educados tienen las herramientas básicas y fundamentales para acceder a trabajo digno que les permiten progreso y aspirar a mejores condiciones de vida.

Educación que posibilita trabajo y no dádivas o subsidios monetarios que condicionan y limitan el crecimiento personal y familiar. Para MDZ, en el mismo sentido, hay valores que no son contradictorios. El mérito y el esfuerzo no son sinónimo de privilegios. El orden y el imperio de la ley no significan represión.

La intención de mejora económica no es indicador de injusticia o expoliación. Es necesario trabajar constantemente (más en instancias complejas como las actuales) y de manera intensa para recuperar el sentido común, la simplicidad de lo normal, el reconocimiento al esfuerzo superador.

Sin grietas y con sentido crítico

Estamos también en nuestra actividad diaria convencidos y comprometidos en no ahondar la grieta. Los extremos de ella aceleran y profundizan la confrontación, la falta de diálogo y acuerdo, bloquean el sentido común y acercan peligrosamente al periodismo populista o amarillo.

Aún en instancias como las actuales, de máxima tensión y contradicciones, hay que insistir y reiterar en posiciones equilibradas, promotoras del diálogo y el acuerdo, y alejadas expresamente de los extremos que profundizan la separación absoluta que tanto daño causa..

En el mismo sentido, por conveniencia, ideas o inquinas personales, MDZ no sentencia condenando en portada principal y cuando llega la verdad por absolución de la justicia, no la obvia, esconde o la ubica en lugares secundarios.

Nuestra misión obsesiva es la tarea periodística centrada en los valores y bases tradicionales de la actividad y con el foco en los ciudadanos libres, responsables y solidarios en el marco de la República Democrática, reiteramos.

En este sentido no ahorraremos energía en poner en consideración pública y crítica instrumentos que den mayor poder a la ciudadanía para un debate amplio y enriquecedor. Plebiscitos, consultas informativas o vinculantes, posibilidad de revocatoria de mandatos, entre otros, son instrumentos que deben ponerse en la discusión pública a la brevedad, porque implementados le dan mayor poder a los argentinos libres en el marco de la democracia representativa.

No somos dueños de la verdad, pero sí somos defensores conscientes de los valores que sostenemos y promulgamos

Nuestra tarea básica no es de imposición ni sentenciadora. Es de información, análisis, opinión, investigación sujeta a controversia, pensamiento diferente, crítico, con agregado de valor y también de adhesión. No somos dueños de la verdad, pero sí somos defensores conscientes de los valores que sostenemos y promulgamos, con respeto al disenso y sin obstinación o terceras intenciones.

Rigor

El mundo digital de la comunicación comparte su espacio con numerosas redes sociales, con influencers, con robots, trolls, con propagadores de fake news, injurias y agravios desde el anonimato. Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos se convierten en instrumentos de debate a toda hora y en todo lugar. Esto, sin embargo, no asegura mayor libertad ni mejor representatividad.

Como medio de comunicación bregamos por integrar en la esfera pública, información y periodismo responsable y veraz que no convierta a los seguidores en súbditos ni en receptores pasivos ignorados. Infodemia denominan quienes critican a la información desmesurada e intencionada. MDZ cumple 15 años.

Nuestro mensaje debe considerar al “otro”, a quien recibe nuestro discurso, como ser posible de cuestionar nuestra opinión. No deseamos seres pasivos, dóciles, súbditos. La presencia discursiva de nuestros lectores da sentido a la acción de comunicar.

Enfrentamos diariamente miles de bots, que pasan por personas reales y ejércitos de trolls que difunden ideas y noticias falsas, que difaman y desprestigian e instalan teorías conspirativas.

Por todo esto, también nuestra tarea es difícil y compleja, pero a su vez, apasionante, abarcativa y necesaria de abordar. Caso contrario, la información deviene en Infocracia, donde el régimen de la información limita la verdadera democracia.

En paralelo debemos convivir con los algoritmos y los filtros de internet. No deben ser ellos el universo preponderante de la información. Si eso sucede no hay ciudadanos libres, sino ciudadanos acomodados a sus ideas, gustos y preferencias individuales.

Esto pone en peligro la democracia, porque privilegia lo personal por lo socialmente importante. MDZ lo tiene claro y conoce la compleja, ardua pero necesaria tarea que debe considerar diariamente.

Por su parte, desde la FM 105.5 con los conceptos tradicionales de la radiodifusión, bregamos por los mismos valores y con el interés y convicción de dar la mayor participación posible a nuestros oyentes. Sus ideas, pensamientos, críticas, sin agravios ni injurias, nos agregan valor y enriquecen y democratizan nuestra emisión. Son bienvenidos y necesarios.

MDZ diario y radio aspira a ser parte de una República Democrática poblada de ciudadanos educados, libres, responsables y solidarios. Es una tarea que nos emociona, ilusiona e interpela.

No debemos ni podemos fallar. Nuestra intención y voluntad están firmes. Que nuestros lectores y oyentes nos acompañen en esta pasión y nos ayuden, critiquen y corrijan cuando no la honremos.

Por muchos aniversarios más, con toda la mejora de la tecnología y de la sociedad del conocimiento, pero con los cimientos periodísticos fundamentales inalterables y los valores republicanos democráticos de siempre, firmes e irrenunciables.

MDZ lo tiene claro y conoce la compleja, ardua y necesaria tarea que debe considerar diariamente. En ello son esenciales los periodistas, fotógrafos, columnistas, invitados, administrativos, operadores, musicalizadores y colaboradores en general que diariamente emprenden su tarea con espíritu, ánimo y vocación, basados en los valores y principios enunciados.

Agradecemos a todos aquellos que acompañaron estos 15 y 11 años con los valores de MDZ siempre presentes, sin traicionarlos y en alto y por delante y a quienes actualmente, con profesionalismo y compromiso, diariamente se esfuerzan por ofrecer un mejor producto comunicacional. Especialmente a los más jóvenes también nuestro reconocimiento, con la esperanza que desde su impulso y calidad personal agreguen valor, impacten y susciten emoción y pensamiento superador en nuestros lectores.

Salud y feliz cumpleaños MDZ diario y radio.