El guiño de dos radicales mendocinos para Gabriela Lizana

Con Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, la mendocina Gabriela Lizana trabajará en la Secretaría de Producción, que estará conducida por José Ignacio De Mendiguren. Lizana contó en MDZ Radio que dos radicales mendocinos la felicitaron por su nuevo cargo en Nación y afirmó que “es un paso importante para terminar con la grieta partidaria”.

La referente del Frente Renovador en Mendoza comentó que tendrá una gran responsabilidad y que tratará de solucionar los problemas territoriales que el Gobierno no puede solucionar.

“Tengo una responsabilidad tremenda y la tarea de solucionar los problemas territoriales de un esquema de Gobierno que todavía no es lo suficientemente federal como debería ser. Mi compromiso es ayudar, no es tiempo de candidatura”, declaró haciendo referencia a la conferencia que brindó el ministro de Economía, Sergio Massa, en la que le pidió a la política que "deje de pensar en 2023 y trabajen para solucionar los problemas de la ciudadanía".

Sobre esto, Lizana aseguró que se pondrá a disposición de Mendoza, a pesar de que el radicalismo gobierne en la provincia y Alfredo Cornejo siga ocupando lugares estratégico en la política. “Tengo una excelente relación con Rodolfo Suarez, más allá de las diferencias y las críticas que le puedo realizar a la gestión o la actividad de Alfredo Cornejo, que aún sigue manejando muchas cosas de la provincia”, apuntó la entrevistada.

Pensando en cerrar la grieta, Lizana recalcó que dos radicales mendocinos la felicitaron por su nuevo cargo en la Secretaría de Producción. “Uno fue el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, quien me ganó las elecciones, pero ahora me envió un mensaje de felicitaciones tras asumir mis nuevas funciones. Rápidamente le contesté y le dije que me pondré al servicio de la comuna”, indicó.

Miguel Ronco, intendente de Rivadavia.

“El segundo fue Mario Abed, el vicegobernador, que también me felicitó; yo aproveché la ocasión y me puse a disposición de la provincia. Porque hay que saber distinguir entre las aspiraciones políticas partidaria y la función pública. Cuando se trate de Mendoza, la provincia se pondrá en primer lugar y se dejarán las grietas”, concluyó Lizana.