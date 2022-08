Fumata blanca: tensa calma en el PRO tras el cruce entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Áspero y delicado almuerzo de la cúpula del PRO este mediodía en Happening de Costanera Norte. "Hay que decirse las cosas en la cara", fue la respuesta que recibió MDZ en la previa de la comida donde se reencontraron los caciques de la principal coalición opositora luego de la interna detonada por el retiro de las vallas que había instalado Horacio Rodríguez Larreta en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de la tensión previa, hubo un principio de acuerdo para superar la tensión disparada entre el jefe de gobierno porteño y Patricia Bullrich a partir del ida y vuelta en el operativo de la policía de la Ciudad en Recoleta.

A la salida de la reunión, la presidenta del PRO explicó que durante el almuerzo de la cúpula partidaria se dio "por cerrada" la polémica sobre el operativo policial del sábado pasado frente al domicilio de la vicepresidenta en Recoleta, aunque ratificó sus diferencias de enfoque con Horacio Rodríguez Larreta, y en ese sentido avisó que "no se puede vivir en la anomia, en un país sin ley".

"Hemos decidido dar por cerrado este hecho en concreto", señaló en diálogo con la prensa que hacía guardia en Costanera Norte.

No obstante, no ocultó que durante el cónclave del partido amarillo se expresaron miradas diferentes, y que en ese marco ella dio su visión de que "la centralidad de la ley debe ser la centralidad de Juntos por el Cambio". "Hemos dado nuestra mirada sobre cómo tratar asuntos como el que sucedió el fin de semana", sostuvo, y agregó: "Nosotros hemos sostenido una posición en el sentido de que la sociedad tiene que ser absolutamente protegida y no se puede vivir en la anomia, en un país sin ley".

La ex ministra de Seguridad de Cambiemos no dejó pasar la oportunidad para marcar la cancha: "Tenemos la necesidad de que la centralidad de la ley sea la centralidad de Juntos por el Cambio". Además, Bullrich contó que se llegó a un entendimiento con el resto de los referentes del PRO acerca de cómo actuar cuando se repitan situaciones similares en el futuro y el Gobierno porteño deba intervenir en movilizaciones callejeras.

"Hemos decidido que cuando el Gobierno de la Ciudad toma previas consultas a todos los otros respecto del apoyo que necesita debe mantener la posición tomada. En caso contrario, lo que tiene que hacer el Gobierno de la Ciudad es no preguntar y hacerse cargo de las decisiones que toma y en consecuencia las decisiones serán su decisión y no las decisiones de todos", explicó.

Bullrich había cuestionado públicamente a Rodríguez Larreta por no sostener el vallado y la presencia policial, y reclamó que mayor "firmeza" y "carácter" para evitar que el kirchnerismo "gane la calle". De la reunión en Costanera Norte participaron también Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Federico Pinedo, Fernando De Andreis, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni.

Alrededor a de las 13, se produjo el arribo de Macri, quien optó por brindar pocos detalles sobre los temas a tratar en la reunión e ironizó: "Mi expectativa es comer rico". Durante el trayecto, antes de ingresar al complejo, el ex presidente trató de esquivar a la prensa y apenas agregó: "Vamos a tratar los temas del momento, nada en particular".