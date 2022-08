¿Cristina Fernández de Kirchner se lanza como candidata a presidenta contra Mauricio Macri?

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afronta una situación crítica. La mandataria está siendo juzgada por accionar ilícito y por realizar fraude al Estado junto a Lázaro Báez. Asimismo, ésta parece dar indicios de que quiere dar pelea en las próximas elecciones. Su abogado personal, Gregorio Dalbón, afirmó públicamente que en 2023 Kirchner ganará las elecciones.

No se preocupen los vecinos de recoleta. En diciembre de 2023, Cristina se muda a olivos. pic.twitter.com/vmSWBVr2qT — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) August 27, 2022

Dalbón reaccionó a los incidentes en los alrededores de la casa de la vicepresidenta. Éste criticó el vallado que puso el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la posición de los vecinos de Recoleta. "No se preocupen los vecinos de recoleta. En diciembre de 2023, Cristina se muda a olivos", expresó el abogado. Luego, sentenció que "el PRO es un negocio y el peronismo un sentimiento".

Fernández de Kirchner publicó una nota de Página 12 en la que se describe al expresidente Mauricio Macri como un jefe de Estado corrupto y que utiliza el accionar de la Justicia a su favor. "Imperdible análisis de Luis Bruschtein. Me gustó particularmente el subtítulo 'Macri, el millonario de los negocios con el Estado', que explica en muy pocas palabras el cinismo de los que atacan al peronismo y el rol del partido judicial para encubrirlos", escribió la vicepresidenta.

Hoy en @pagina12. Imperdible análisis de Luis Bruschtein. Me gustó particularmente el subtítulo “Macri, el millonario de los negocios con el Estado”, que explica en muy pocas palabras el cinismo de los que atacan al peronismo y el rol del partido judicial para encubrirlos. pic.twitter.com/HPTIJVQyi5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 27, 2022

La interna del Frente de Todos se alivianó debido al juicio ejercido en contra de la vicepresidenta. Asimismo, esto no descarta la incertidumbre electoral que atraviesa el partido. No hay ningún candidato visible. El presidente Alberto Fernández no afirma ni niega una posible reelección y el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene un largo tramo por ejercer como funcionario.

Las declaraciones del abogado de Kirchner indican que ésta puede llegar a presentarse como candidata presidencial para las elecciones de 2023. Asimismo, la mandataria queda a la expectativa de la resolución del juicio. De ser en su contra, la vicepresidenta quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos.