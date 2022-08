La exesposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, arremetió contra Alberto Fernández

La magistrada y exesposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, criticó al mandatario argentino, Alberto Fernández, por sus dichos en la entrevista realizada este miércoles donde afirmó que Nisman se había suicidado y que esperaba que “(Diego) Luciani no haga lo mismo”.

En su entrevista con el diario Clarín, Arroyo Salgado criticó que Alberto Fernández priorizaba “inmiscuirse en asuntos de la Justicia” antes que hacer declaraciones sobre la gestión. La reacción de la magistrada surgió a través de la polémica desatada por la causa Vialidad donde varios medios empezaron a cuestionarse por la seguridad de los fiscales que acusaban a Cristina Fernández de Kirchner por haber sido parte de una asociación ilícita para defraudar a la administración pública mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero.

"Me resulta difícil de entender y me apena que hoy el tema de agenda sea éste y no las necesidades reales de los argentinos. El Poder Ejecutivo tiene que ocuparse de la gestión, de la administración, y hay que respetar el espacio de cada uno. Y esto (en referencia a la investigación de la muerte de Nisman) está en manos de la Justicia, a la que hay que dejar que resuelva e investigue sin condicionamientos", declaró Arroyo Salgado.

Además de mencionar la "intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial", Sandra Arroyo Salgado admitió su gran preocupación acerca de la actitud del presidente al afirmar con seguridad que Alberto Nisman se había suicidado porque esto "contradice lo que sostiene el expediente", ya que dos fallos de primera y segunda instancia aseguran que el ex fiscal fue asesinado. "Hay que dejar que los jueces y fiscales trabajen sin condicionamientos", insistió.

La jueza federal contó cómo vivió las horas posteriores a la frase que lanzó Alberto Fernández en la entrevista realizada en el programa "A dos voces" en TN, acerca de la muerte del fiscal. La misma afirmó que "prácticamente no durmió y que, al día siguiente, a primera hora, decidió llamar a su hija mayor (que actualmente está viviendo sola) para anticiparse al bombardeo mediático con el que comenzaría el día".

"Es inevitable el impacto, fue un día especial porque cada vez que se habla del tema, vuelve a causar impacto y vuelve a atravesar la rutina diaria, pero seguimos, mis hijas siguen”, señaló Arroyo Salgado. Además, la magistrada dejó su crítica a la dirigencia política “no solo a la fuerza gobernante, sino también a la oposición”.