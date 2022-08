Las decisivas declaraciones de Gastón Manes sobre las elecciones de 2023

El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gastón Manes, habló con MDZ sobre la posibilidad de que el diputado de Juntos por el Cambio, Facundo Manes, se postule para la presidencia en 2023. Asimismo, el abogado profundizó sobre las diferencias ideológicas con el PRO y la estimativa inclusión del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, en la coalición opositora.

Dijo que ´los mejores candidatos son los de la UCR´, ¿el mejor candidato presidencial en la actualidad es su hermano Facundo (por Manes)?

Estoy convencido de que los mejores candidatos son los de la UCR. Estoy convencido de eso por muchas razones. En la hora en la que vive Argentina, se necesitan dirigentes con un respaldo colectivo. No pueden ser propuestas mesiánicas, individuales o salidas con atajos. El partido radical está revitalizado, movilizado y cuenta con dirigentes de gran nivel, entre ellos Facundo Manes.

La consultora Zuban Córdoba reveló que Facundo Manes tiene la cuarta mejor imagen positiva del país (un 41,8%), arriba de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. ¿Qué opina al respecto?

Facundo es una persona sensata y que quiere lo mejor para la Argentina. En este momento está en la provincia de Tucumán y antes estuvo en Santiago del Estero. También está convencido de que hay que volver a invertir desde abajo hacia arriba. Llenamos las plazas de los pueblos de la Argentina para poder plantear desde ahí cuáles son los cambios que necesita al país para salir de esta decadencia crónica. La UCR ha recuperado el autoestima.

¿Qué fórmula le gustaría presentar para las elecciones de 2023?

La Convención Nacional de la UCR va a fijar el marco de alianzas y el acuerdo programático respecto a la coalición. El único que se ha lanzado a una precandidatura es el gobernador Gerardo Morales. Facundo todavía no se ha expresado de esa manera, por lo que no puedo dar por supuesto algo que no sucedió.

La UCR tiene diferencias con el PRO respecto a la Educación, a Aerolíneas Argentinas y a medidas liberales como el libre mercado. De acá a 10 años, ¿ve posible que la UCR se separe de Juntos por el Cambio?

Desde el radicalismo apuntamos a que la coalición de Juntos por el Cambio tenga un semblante de acuerdo a los valores, prácticas e ideologías del cambio. Para que eso suceda tenemos que someter a las ideas al sufragio de los afiliados o la población en unas elecciones PASO. La sociedad es la que va a decidir qué partido de la coalición va a prevalecer.

¿Cómo ve la situación actual de los jóvenes en la política?

Es fundamental que la juventud participe en la política. Más en este momento que hay un cambio de época de ideología y en la forma de vincularnos. Esto modifica todo. Los jóvenes son mucho más permeables a estos cambios. Tienen una forma diferente de resolver los temas políticos. También es importante la gente que tiene sabiduría y varios años encima. Las sociedades más antiguas siempre dieron un lugar importante para la gente grande.

¿Por qué cree que se dio un vuelco grande hacia figuras como Javier Milei?

Todas estas apariciones son de figuras que esbozan de manera teatral una postura política con muy buena comunicación pero que no tienen trasfondo. Muchas de las recetas que parecen muy simples a problemas complejos ya fracasaron. Argentina no se puede permitir un nuevo fracaso en ese sentido. Estas posturas son tanto de derecha como de izquierda. El kirchnerismo es un populismo de izquierda. Ninguno de los dos va a resolver los problemas.

¿Bajo ningún aspecto trataría de seducir a Javier Milei a Juntos por el Cambio?

A mí me interesa que la sociedad vote un acuerdo programático que suscriba la mayor dirigentes políticos posibles. Es nuestra vocación y en eso estamos trabajando. Creemos que los gritos y las acusaciones teatrales son para la tribuna y la persona que las usa no está interesada en que a la Argentina le vaya bien. Lo digo por muchos dirigentes que son mercaderes de la grieta. La presidenta del PRO Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich es la candidata a presidente con mejor imagen e intención de voto en las encuestas desde marzo, ¿es la que más te cierra por parte del PRO?

Patricia Bullrich es una persona de gran trayectoria, lleva muchos años en la política. Ha estado en varios partidos políticos y en diferentes gobiernos. Incluso estuvo en la alianza del año 99 al 2001. Tiene unas posturas muy valientes que rescato y algunas cosas que no comparto. Es una persona con la que se puede hablar.