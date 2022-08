Rodolfo Suarez ratificó una "dolorosa" medida que afectará el sueldo de algunos docentes

Mientras el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) define si acepta o rechaza la última propuesta de aumento salarial del Gobierno, el gobernador Rodolfo Suarez ratificó que se descontarán del sueldo de los docentes y celadores los días de paro que realizaron quienes se plegaron a las recientes huelgas convocados por el gremio. El mandatario sostuvo que se trata de una decisión “dolorosa” pero que es lo que establece la legislación. Asimismo, destacó que la oferta oficial está por encima de la inflación proyectada para este año y llamó a al reflexión a la dirigencia sindical para que la acepte.

Durante una conferencia realizada este mediodía en la Casa de Gobierno, Suarez se refirió a las negociaciones paritarias que se llevan adelante con los gremios estatales y puntualmente analizó la discusión con el SUTE.

En primer lugar sostuvo que tiene “empatía” con los empleados públicos y reconoció que “los salarios son bajos” pero remarcó que esto también sucede en el sector privado y responsabilizó al Gobierno nacional por la escalada inflacionaria.

"Me causa mucho dolor en lo personal decir que los descuentos los vamos a hacer porque nos apegamos a la ley", sostuvo.



“Desde el Gobierno mendocino estamos haciendo el mayor esfuerzo para que nuestros maestros y nuestros empleados tengan el mejor salario posible y de ahí vienen todas las propuestas que nosotros hemos realizado en ese sentido”, sostuvo.

En tanto, ratificó algo que ya había adelantado la semana pasada que tiene que ver con el descuento del ítem Aula y de los días de paro no trabajados para docentes y celadores en el marco de las últimas huelgas. “Se le mintió a los docentes cuando se les decía que el ítem Aula está licuado y que no se les iban a hacer los descuentos. Me causa mucho dolor en lo personal decir que los descuentos los vamos a hacer porque nos apegamos a la ley. La ley dice eso y nosotros vamos a cumplir la ley”, sostuvo el gobernador.

“Lamentablemente esto va a impactar fuerte en el salario de los docentes y esto no se les comunicó bien. Como tampoco se les comunicó cuál era la propuesta. Nosotros estamos haciendo una propuesta que supera el índice inflacionario tomando diciembre a la fecha”, indicó apuntando directamente contra la dirigencia del SUTE.

Explicó que “en el mes de marzo cerramos paritarias con todos los gremios para revisar en septiembre. Cuando vimos lo que empezó a ocurrir en el país y el descalabro económico, adelantamos la reapertura a julio y no solo eso sino que dimos un aumento del 5% en julio y el de agosto lo subimos al 12%. Llegamos a un aumento del 72% tomando enero a noviembre y vamos a estar por encima de la inflación que se proyecta”.

En este sentido, llamó a la reflexión a los dirigentes gremiales y pidió que tengan “buena fe en la propuesta que hagamos, porque es muy malo cuando se confunde la actividad sindical con la actividad partidaria”.

“Es lo que concretamente está pasando con el SUTE. Sabemos que quien maneja el SUTE, Gustavo Correa, es un dirigente de La Cámpora, del kirchnerismo, ha sido candidato y no se puede utilizar un gremio para dañar supuestamente a un gobierno, sino que se daña a cada alumno que pierde clases”, disparó Suarez contra el secretario gremial del sindicato docente.

En tanto, el SUTE realizará este jueves un plenario provincial extraordinario en el que se analizará el ofrecimiento realizado por el Gobierno en la mesa paritaria y definirá si lo acepta o lo rechaza.

Asimismo, desde el Gobierno de Mendoza han resaltado que en caso de que cualquier gremio rechace la última propuesta, el gobernador no dictará un nuevo decreto con los aumentos salariales extra ofertados, sino que el sueldo de los estatales de ese sector se regirá por la anterior pauta de subas mensuales.