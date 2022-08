El espacio de Juan Grabois define si continúa o no en el Frente de Todos

Desde la designación de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Productivo, hubo varios desencuentros con el espacio político liderado por Juan Grabois. Los mismos se debieron a que la dirección que está tomando el Gobierno, en torno a lo económico, no coinciden con la visión del kirchnerismo. Debido a estas diferencias, que ya se mostraron públicamente en reiteradas oportunidades, el Frente Patria Grande decidirá sobre su permanencia en el Frente de Todos durante un congreso partidario que se realizará el 3 de septiembre.

Las diferencias entre el nuevo titular de la cartera económica, Sergio Massa, y los representantes del Frente Patria Grande, son diferencias de fondo en lo que respecta al rumbo económico del país. "Si faltan los últimos, no estamos todos", fue el mensaje que difundió el Frente Patria Grande en sus redes la semana pasada. Al día siguiente, algunos de sus exponentes participaron de la marcha organizada por la CGT y la CTA de los Trabajadores contra los formadores de precios, pero también para demostrar el clima de tensión social frente a políticas oficiales que no conforman a toda la coalición. La diputada nacional Natalia Zaracho lo sintetizó así: "Tenemos que ser fuertes con los fuertes y no con los débiles".

Ayer movilizamos por un #SalarioBasicoUniversal, por una política de ingresos para 7 millones de personas, contra los que especulan y remarcan los precios a costa del hambre de la gente. #SalarioBasicoUniversal es Justicia Social pic.twitter.com/2W3i0xgjJS — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) August 18, 2022

Por otro lado, Grabois ya venía criticando las últimas medidas de Massa y resaltando que no se está teniendo en cuento a los sectores más vulnerables, ya que las nuevas medidas del ministro tocaron todos los sectores menos esos. Al reclamo se sumó la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, que subió un tuit contundente contra del ministro de Economía.

Pronunciamiento uD83DuDC47 pic.twitter.com/csGid6IZyh — Frente Patria Grande (@FtePatriaGrande) August 4, 2022

Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no se que sentido tiene seguir en los bloques. — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) August 17, 2022

Además, la diputada Natalia Zaracho dio a entender en sus últimas declaraciones que desde el ministerio de Economía “le siguen tirando gestos a los mismos” y que ponen en duda que con las actuales medidas se está cumpliendo con el contrato electoral pautado en el 2019 que hizo que el partido gane las elecciones. “Tenemos que cumplir el contrato electoral del 2019 que nos hizo ser Gobierno. Tenemos que empezar por los últimos de la fila”, reclamó Zaracho en sus últimas declaraciones.

Fuimos miles en la calles. Contra los que especulan, contra los que juegan con el hambre de la gente.

Vamos por un #SalarioBasicoUniversal pic.twitter.com/4k2GU2DMjJ — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) August 17, 2022

La dirigente cartonera, junto a Itai Hagman y Federico Fagioli, son los tres diputados que Patria Grande aporta al oficialismo en la Cámara baja. Actualmente, el Frente de Todos necesita 12 diputados adicionales para conseguir el quórum de 129 votos que requiere la aprobación de cualquier ley. Si se lleva adelante la opción de conformar bloques separados dentro de un interbloque (y generar así mayor autonomía respecto de las decisiones del frente), la ruptura quedaría plasmada en las leyes que necesita Massa para llevar adelante su plan económico.