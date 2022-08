El dos de Sergio Massa, ¿más cerca del kirchnerismo o del albertismo?

Finalmente ayer confirmaron a Gabriel Rubinstein como secretario de Planeamiento Estratégico, es decir que será el número dos del gabinete económico que formó Sergio Massa. Según el economista de MDZ radio, no es un ortodoxo ni un amante de las políticas de shock.

Para Burgueño, que Gabriel Rubinstein sea el nuevo viceministro de Economía, "es una buena noticia". El columnista, que lo conoce mucho desde la gestión de Lavagna con Néstor Kirchner como presidente, aseguró que el nuevo funcionario "garantiza razonabilidad. Es quien dará un sostén técnico".

En líneas generales, Burgueño destacó que el equipo formado por el ministro de Economía es de excelentes profesionales. "Si les va mal, no será por la chapa de su gente. Todos son muy buenos en lo que hacen, tanto Gabriel Rubinstein como Daniel Marx, Lisandro Clieri o Raúl Rigo. Todos".

"Si vos tenés un equipo técnico que te dice que la emisión monetaria no produce inflación, no hay nada más que hablar. Ahora, si vos tenés a Rubinstein, podés discutir por qué está el y no otro, pero nada más", continuó el economista.

Luego, Burgueño describió el perfil profesional del nuevo secretario de Planeamiento Estratégico. "Rubinstein no es un ortodoxo, está más cerca de keynesianismo. Él cree que el Estado tiene un rol regulador en algunos aspectos de la economía, que no puede perder y que debe mantener. Pero esto no implica vivir 3 décadas con déficit fiscal. Tampoco es amante de la política de shock, es decir, de aplicar el 'vamos a déficit cero y no importa cuántos pobres queden en el camino'".

Pero Rubinstein "también cree que no se puede financiar el Estado con más impuestos, por ejemplo, sin dar como contrapartida una señal de que el Estado está camino a bajar el gasto público", concluyó.