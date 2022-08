Luis Juez: "para encontrar los huevos de Alberto hay que ir a una avícola"

El senador nacional Luis Juez disparó con munición gruesa sobre Pablo Moyano, quien le pidió "que ponga lo que tenga que poner" al presidente Alberto Fernández para encaminar el presente de un país castigado por la inflación y la crisis económica.

"Mirá Pablito, si le estás pidiendo al presidente que ponga huevos, vas a tener que ir a buscarlo a una avícola porque en él no vas a encontrar ni para hacer una tortilla", disparó el cordobés en el programa Contacto Estrecho de Radio Rivadavia.

Y siguió: "No conozco un tipo que haya despedazado la autoridad presidencial como lo hizo Alberto Fernández. Un tipo que destrozó el valor de la palabra. Tenía la oportunidad de su vida y por actuar con un altísimo nivel de cobardía fue destruyendo su propia imagen. Alberto es una persona inteligentísima. Pero sirve para estar atrás del biombo. Lo pusieron adelante y fracasó".

Volviendo a Moyano, Juez declaró: "Si él cree que tiene que poner huevo, Alberto no los tiene. El problema de Argentina no es poner huevo, es poner cabeza y eso no se lo podemos pedir a este Gobierno".

"¿Qué te pasa Alberto? Eras un tipo muy inteligente. Qué carajo te pasó en todo este tiempo", dijo y agregó: "Se convirtió en una lágrima. No me inspira respeto, cada vez que lo escucho me ofende".

"Desbarrancó. Se obnubiló con el poder. Las dicroicas del poder lo encandilaron. Pactó con la mismísima Cristina (Fernández de Kirchner). Le entregó el alma al diablo. ¿Pensaba que lo iban a respetar? Ella nunca se pone en el pellejo de los argentinos. Él le prometió solucionarle los problemas judiciales a cambio de ser presidente. Se entregó. Este presidente es igual a Costa Pobre, el presidente que parodiaba Alberto Olmedo. Al menos ese te hacía divertir. Este te hace llorar", punzó Juez.