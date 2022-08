Tras el escándalo de Lilita Carrió, la Coalición Cívica tomó una decisión respecto a su lugar dentro de Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, sin la presencia de Elisa Carrió, reafirmó este viernes su "compromiso para mantener unido" a Juntos por el Cambio (JxC) en su carácter de "socios fundadores de la alianza", aunque advirtió que se consideran "herramienta de cambio" y "no del mantenimiento del status quo",



De esta manera la Mesa Nacional del espacio respaldó los dichos de su fundadora, Elisa Carrió, quien en declaraciones periodísticas había cuestionado a algunos de los integrantes de la coalición opositora como el diputado nacional Cristian Ritondo, el extitular de la cámara baja Emilio Monzó, el exministro de Interior Rogelio Frigerio y el dirigente radical Facundo Manes, entre otros.

Tras la reunión realizada en el Instituto Hannah Arendt, la Mesa Nacional emitió un comunicado en el que expresó: "Somos herramienta de cambio, no del mantenimiento del status quo. Desde la Coalición Cívica ARI, socios fundadores de la alianza JxC, reafirmamos nuestro compromiso para mantener a este espacio unido".

"Esta misión no es incompatible con la consolidación de un JxC que abrace los más altos valores de la sociedad argentina, que son la república, la verdad, la transparencia, la austeridad y la lucha contra la corrupción y la impunidad", afirmaron desde la conducción de la fuerza que lidera Carrió.



En ese sentido, insistieron: "No cesaremos en el intento de convertirnos en la herramienta que lleve a la práctica estos valores y que los haga realidad, para no volvernos una maquinaria electoral".

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica se reunió hoy en la sede del Instituto Hannah Arendt. Allí hicieron un análisis de la situación nacional y en Juntos por el Cambio. “Somos herramienta de Cambio, no del mantenimiento del status quo”, señalaron. pic.twitter.com/BjA2BaX5un — Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) August 19, 2022





"En consecuencia, es imprescindible construir una legitimidad propia para evitar toda tentación de alquilarle la gobernabilidad al PJ, una gobernabilidad cada vez más ineficaz y asentada sobre estructuras de poder anquilosadas y sostenidas por la corrupción, la mentira, el corporativismo y el uso de los pobres", plantearon los dirigentes de la CC.



Sobre ese punto, añadieron: "Queremos debatir de igual a igual y siempre de cara a la sociedad, origen y destinataria del poder público en una República democrática como la que soñamos ser".



"Reafirmamos nuestro compromiso de terminar con la impunidad de la corrupción en la Argentina, único camino posible para avanzar hacia la sociedad libre, justa y próspera que deseamos ser", concluyeron.



Estuvieron presentes en la reunión, el presidente del partido Maximiliano Ferraro, los diputados nacionales Juan Manuel López; Mariana Zuvic; Rubén Manzi; Marcela Campagnoli; el senador provincial Andrés de Leo; el legislador porteño Hernán Reyes; los ex diputados nacionales Fernanda Reyes y Fernando Sánchez, además de dirigentes como Gregorio Hernández Maqueda, Romina Braga y Agustín Bertuzzi.

La mesa nacional de la Coalición Cívica ARI se reunió para reafirmar su compromiso de unión a Juntos por el Cambio.





También se repasaron los detalles de la Segunda Caravana Cívica, en la que se abordará la agenda de justicia, transparencia y reforma política y que se realizará el próximo sábado 27 en Córdoba.

De esta segunda caravana participarán más de 250 dirigentes, militantes de todo el país e invitados de organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, se fijó la fecha del viernes 2 de diciembre para el próximo congreso nacional partidario, en el que se elegirán las nuevas autoridades nacionales.

Las autoridades de la Coalición Cívica recibieron, además, un informe por parte de los técnicos del partido que están trabajando desde el Instituto Hannah Arendt con las fundaciones de JxC (Pensar, Alem y Encuentro) en la elaboración del acuerdo programático de la alianza.