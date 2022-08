La mendocina con cargo nacional que se opone a una decisión de Sergio Massa

La Conadu Histórica, que está dirigida por la mendocina Francisca Staiti (quien fue hasta comienzos de año titular del gremio universitario local Fadiunc) rechazó “categóricamente” que las universidades nacionales sean quienes auditen los planes sociales- concretamente el programa Potenciar Trabajo- como propuso el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

“Lo que le pedimos a las universidades es que no firmen los convenios. No estamos haciendo un pedido a los docentes universitarios sino a las universidades públicas que no sean quienes lleven a cabo estas auditorías, ya que el Estado debería tener su propio ente auditor. Las universidades no están para eso, sino para lo contrario, para generar la base del conocimiento”, dijo Staiti en diálogo con MDZ.

El anuncio del Gobierno nacional apuntó a hacer un relevamiento de los planes sociales, para que muchos de ellos se transformen en trabajo y además para detectar si hay irregularidades.

Tras la conferencia de prensa que dio Massa con sus propuestas como nuevo ministro, se reunión la mesa ejecutiva de Conadu Histórica y sacó un comunicado donde sostuvo que: "Los anuncios realizados por el ministro Massa prometen beneficios a los grupos más poderosos de nuestro país y amenazas para los sectores sociales más golpeados por la crisis económica; amenazas de suspensión de los planes y de un nuevo conjunto de requisitos que no fueron consensuados y que los afectará de manera directa”.

En ese sentido,Staiti aseguró que “El Estado no sólo debe garantizar condiciones de vida digna sino que debe disponer de mecanismos que hagan su accionar más eficiente; es deber del Gobierno y de su funcionariado establecer los mecanismos que lo hagan posible”.

Sin embargo, el Gobierno nacional avanza en los convenios con las universidades. “No hay justificación para las universidades para firmar esos acuerdos. Si son auditorías externas, la información que se recolecte ni siquiera les pertenece, sino que es para el ministerio de Desarrollo, por lo tanto no se podrá utilizar para producir conocimientos”, aseguró Staiti.

La Universidad Nacional de Cuyo aún no firmó el acuerdo que propuso Massa. Pero sí ya lo hizo la Universidad de Buenos Aires (UBA) y por lo tanto ya comenzaron las capacitaciones en esa casa de estudios. El ciclo se inició ayer durante un acto en la Facultad de Ciencias Económicas, que encabezó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, junto a autoridades universitarias y funcionarios del programa. Serán capacitados estudiantes de economía.

El Ministerio de Desarrollo Social pretende que los universitarios sean parte de los operativos que empezarán en la provincia de Buenos Aires y luego se extenderán a todo el país para conocer la situación sociolaboral de los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

De acuerdo a lo que informó la agencia oficial Télam, los beneficiarios del programa serán encuestados por los universitarios, quienes completarán un formulario web en tiempo real que consta de una treintena de preguntas que recogerá información sociodemográfica de cada persona y datos sobre las actividades que realiza dentro y fuera del programa.

Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.