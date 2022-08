El incendiario plan de Elisa Carrió para despertar a Juntos por el Cambio

Tras el almuerzo de la plana mayor del PRO, que tuvo como objetivo descomprimir las tensiones desatadas por las declaraciones de Elisa Carrió, desde Juntos por el Cambio acordaron que sobre el tema "no van a seguir hablando y que son cosas del pasado". Por esa razón, la "Mesa del Poder" se adentró en "la grieta desatada en la oposición producto del fortalecimiento político del peronismo" y contó con la participación de Omar De Marchi, diputado nacional de JxC, y de Gabriel Slavinsky, consultor y analista político.

Según el analista político, las declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tuvieron como objetivo marcarle la cancha a los dirigentes de la oposición, ya que percibe que Juntos por el Cambio está desorganizado políticamente ante un peronismo fortalecido con la figura de un director ejecutivo como Sergio Massa.

"Está tratando de marcar la agenda y está diciendo las cosas que Mauricio Macri no puede decir porque hace el trabajo sucio de los líderes. Si estuviéramos visualizando en modo campaña a JxC, la posición que tienen es muy confortable, ya que la vereda del frente juega para el rival y encima se meten los goles en contra. Por eso, han entrado en una especie de quietud y la tranquilidad los ha desorganizado, ante un rival que ahora le encontró la vuelta en lo político", explicó el consultor.

Gabriel Slavinsky.

Además, agregó que "la oposición que mantiene sus conflictos internos producto de que el Gobierno se choca con las mismas piedras, una y otra vez". "Ahora cuando el oficialismo metió el primer gol buscando un articulador, que les permitió organizar el problema interno. Mirá si Massa logra la articulación que Alberto Fernández realizó en la campaña. Analizándolo desde esta óptica, la oposición la tiene difícil. El gesto está en la mesa y los resultados no son fáciles de conseguir. Hay poca reacción y plan integral casi nulo", aseveró Slavinsky.

Por su parte, el diputado nacional Omar De Marchi no quiso hablar sobre el escándalo que generó Carrió y lo definió como "anécdotas no queridas que desenfocan de la realidad del país". Al respecto, el legislador analizó el "gol político del peronismo" y sostuvo que Juntos por el Cambio "no gobierna, pero quienes gobiernan todavía no han marcado un horizonte". "Llevan 32 meses en el Gobierno y le quedan 16 más para proponer un plan de gestión. Ni siquiera podrán hacerlo y esperemos que hagan el menor daño posible para que la próxima persona que asuma con un equipo haga las cosas de manera sensata, sin perder el foco de no gastar más de lo que tenemos", remarcó.

Omar De Marchi.

Asimismo, De Marchi señaló que "la gestión de Mauricio Macri tenía un rumbo, sabíamos a donde íbamos, pero actualmente, eso no sucede". "Hoy no vamos a ningún lado debido a la improvisación de chantas. Tampoco me creo que haya un nuevo presidente, que asumió hace menos de 15 días. Porque pertenecía al Gobierno que está hace 32 meses, ahora está a cargo y encima sin equipo", sentenció De Marchi.

