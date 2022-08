El armador de Patricia Bullrich que le tiende un puente a Javier Milei y advierte del riesgo de Elisa Carrió

El exdiputado nacional y referente del PRO, Eduardo Amadeo, llegó a Mendoza para impulsar la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Se trata de uno de los integrantes del equipo de la exministra de Seguridad que trabaja en el armado de la plataforma política para disputar la interna de Juntos por el Cambio en 2023.

Amadeo llegó a la provincia invitado por el diputado provincial del PRO, Enrique Thomas, y por el legislador demócrata Guillermo Mosso, quienes se encargaron de armarle una agenda de encuentros con empresarios y dirigentes locales del PRO que se encolumnan en las filas del bullrichismo mendocino.

En una entrevista con MDZ, el ex embajador argentino en Estados Unidos habló de la interna de Juntos por el Cambio y del impacto de las recientes declaraciones de Elisa Carrió. Tendió un puente para que el diputado libertario Javier Milei se sume a la coalición opositora de cara a las elecciones del año que viene. Asimismo, elogió al senador nacional radical Alfredo Cornejo y se refirió a la posibilidad de que acompañe en una fórmula presidencial a Bullrich.

También opinó de la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo nacional y reveló por qué abandonó la alianza que tuvo con él en 2013.

-¿A qué se debe esta visita a Mendoza?

-Estoy trabajando con Patricia Bullrich y lo que estamos haciendo en una situación de tanta complejidad es escuchar mucho y enriquecernos con la gente. Estuve con empresarios, grupos de jóvenes, representantes de diversos sectores sociales de la salud, la educación y también con la mesa política del bullrichismo local.

-¿Por qué cree que Patricia Bullrich es la mejor candidata presidencial de Juntos por el Cambio?

-Hace poco en una encuesta le preguntaban a la gente cuáles son las actitudes de un dirigente político. Consultaban entre coraje o gestión y el 70% de la gente ponía coraje adelante, obviamente gestión pero el tema del coraje es muy importante porque no es solamente una actitud física sino que tiene que ver con la historia de Patricia. Ella tuvo una prueba de fuego en el Ministerio de Seguridad para una mujer y mostró actitud para conducir los temas públicos y también tiene una gran capacidad de relación y contacto con la gente.

Además de estas condiciones actitudinales, Patricia está armando un equipo técnico de muy alto nivel. Lo tenemos a Luciano Laspina dirigiendo el área económica junto con Dante Sica. Federico Pinedo está a cargo de todo el tema de relaciones internacionales. Yo estoy a cargo de las cuestiones sociales.

-En esta dicotomía entre coraje y gestión, Horacio Rodríguez Larreta compite en la interna con Bullrich enfocándose en el último aspecto, ¿qué opinión tiene de él?

-Horacio es mi amigo personal, lo respeto mucho y lo quiero como amigo. Si Patricia es elegida, lo que está armando Horacio va a ser un aporte fundamental, no es chiste manejar la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la suerte de tener dos grandes candidatos. Yo opto por Patricia por las razones que señalé recién.

-¿Qué relación tiene hoy con Omar De Marchi en su rol de armador de Rodríguez Larreta?

-Tengo una excelente relación personal, hemos sido diputados juntos y lo conozco de hace muchísimos años. Acá en Mendoza se está armando una mesa bullrichista importante. Estoy encantado de ver que el bullrichismo está teniendo volumen. Tengo mucho respeto por Omar y hay otro espacio que refleja las diferencias a nivel nacional y esto anticipa una interna democrática.

-¿Hay probabilidad de que la interna del PRO se vuelva más conflictiva?

-No, porque va a ser tal el nivel de crisis de la Argentina que vamos a enfrentar el año que viene en las elecciones que no tenés espacio político ni ético para que suceda. En la política a veces no enroscamos con discusiones que solamente le interesan a los políticos y con un país con 7% de inflación y 50% de pobreza vos no tenés espacio para priorizar la discusión política. Además no es el estilo del PRO, es el estilo del kirchnerismo. Entre los mil defectos que tiene el kirchnerismo es que la ideología y la politiquería son más importantes que la relación con la gente.

-Y ante ese escenario, ¿cómo repercutieron las recientes declaraciones de Elisa Carrió?

-Nosotros tenemos una vida política muy intensa y de mucha discusión. Yo aplaudo eso, porque no somos como el kirchnerismo donde para poder ir al baño le tenés que pedir permiso a Cristina. Nosotros somos un movimiento horizontal, aún con Macri que es un primus inter pares, está todo abierto para dialogar permanentemente y no estamos de acuerdo en todo pero es bueno para la vida política tener estar diferencias.

El problema con lo de Lilita es que sale de esa regla, sobre todo por el tema de las denuncias que no tienen fundamento jurídico. Espero sinceramente que Lilita reflexione sobre esto y entienda que nosotros no podemos tener este tipo de discusiones.

-¿Cuál es el riesgo de estas acusaciones?

El mayor riesgo es el ejemplo ante la gente. Nosotros si pretendemos representar a la gente y cambiar este país, tenemos que dar ejemplo todos los días. Con este nivel de angustia, la gente te está mirando todo el tiempo y te tolera poco, por buenas razones.

-¿Patricia Bullrich está de acuerdo con que Javier Milei se incorpore a Juntos por el Cambio?

Patricia está explorando alternativas y tenemos tiempo por delante. Nosotros tenemos que ganar bien las elecciones y cuando digo bien es en número y en legisladores. Necesitamos sumar fuerzas para ganar, para aprobar leyes y para administrar y en ese sentido se trata de dialogar con aquellas personas con las cuales tenemos acuerdos mínimos. Milei no es un señor fácil, pero Patricia ha tirado puntas y dijo que en muchas provincias y municipios si lo podemos sumar, bien. Tenemos algunos acuerdos en temas económicos que podemos sumar. Se trata de un proceso de búsqueda y ahora se trata de abrir.

-¿Usted no es de los que le ponen un cerco a Milei en JXC?

-No hay que ponerle un cerco. Además yo confío en el proceso de aprendizaje de Milei. Es un señor que a veces nos pone un poco nerviosos pero no es tonto.

-¿Sería provechoso para JXC sumarlo?

-Sí, claro. Milei tiene que aprender también que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Cuando digo que no se puede es porque tiene que ver con la armonía social. Si Milei mira y escucha va a estar más cerca de todo.

-¿Lo ve a Alfredo Cornejo como compañero de fórmula de Bullrich?

-Es todavía temprano. Lo que importa más es la decisión de Patricia, pero Cornejo es un señor que ha tenido una buena experiencia ejecutiva, o sea sabe cómo se gobierno. Es una persona de convicciones. Yo siendo diputado estaba muy cerca de Macri y debo reconocer que en algún momento las cosas que decía Alfredo no nos gustaban, pero es consecuente con sus creencias y además es una persona que no se cierra a la discusión. Son valores interesantes para una persona que vaya a acompañar eventualmente en un fórmula. Bullrich-Cornejo sería una fórmula interesante pero hay que atender cómo viene el tema adentro del radicalismo. Es un proceso de mucha paciencia.

-¿Qué se pone en juego en la elección del 2023?

-Esta no es una elección cualquiera, creo que es una de las elecciones definitivas de la Argentina. En la historia de los argentinos la elección del año que viene va a ser una de las definitorias. Vamos a llegar al 2023 jadeando con estos niveles de inflación, de desinversión, de pobreza y de crisis social. La etapa kirchnerista es un largo proceso de decadencia y por lo tanto tenemos que frenarlo. La Argentina no acepta más pobreza.

-Usted tuvo una relación política con Sergio Massa, ¿qué expectativa tiene de él en este nuevo rol en el Ministerio de Economía?

-Yo tuve una relación con Sergio Massa cuando él se largó en el 2013 y vi en él la posibilidad de derrotar definitivamente al kirchnerismo. El triunfo del 2013 fue importante pero después Sergio no fue consecuente con lo que se logró ese año y creo que perdió una oportunidad para producir un cambio renovador de la política argentina. Yo no fui ahí por un cargo, podría haber estado en la lista, pero para mí lo más importante era derrotar definitivamente al kirchnerismo y creo que él después prefirió la rosca política. Fui un día y le dije que yo no estaba para el camino y me fui.

Ahora, él ha tomado un riesgo y espero que le vaya bien. No quiero que ganemos las elecciones de 2023 en un cementerio. Nos debemos a los argentinos. La Argentina está muy deteriorada y la gente está muy desesperada, entonces yo quisiera que nosotros ganemos en una situación mejor que esta. Sería cruel pensar que cuanto peor, mejor.

El problema que tiene el kirchnerismo es la presencia de Cristina y todo lo que ella representa. Ellos más que fijarse en el bienestar de la gente, les preocupa el impacto ideológico y discursivo. Tienen una concepción de la economía y del funcionamiento de la sociedad que es incompatible con el ordenamiento.

-¿Qué aprendizajes tiene el proyecto de Bullrich de la experiencia del gobierno de Cambiemos?

-Patricia en su paso por el Ministerio de Seguridad solo puede tener una experiencia positiva. Patricia aprendió y mostró a la sociedad que se podía administrar el tema de la seguridad de otra manera. Fuera de ese tema, un problema muy complejo fue que nosotros llegamos con 64 diputados. Si uno no tiene poder en el Congreso es imposible cambiar y nosotros no lo tuvimos durante la mitad de nuestra gestión. Si no apruebo una ley que me permita hacer una reforma laboral, no la puedo hacer. Nosotros recibimos una bomba de tiempo pero creo que vinimos a instalar en Argentina una serie de valores y de objetivos en términos de administración de los recursos y de ética de la cual estoy muy orgulloso.