El referente del movimiento Evita que anunció que será candidato a intendente

"Es una decisión colectiva dentro del movimiento Evita de postular candidatos a intendentes. Vengo de organizaciones sociales y de militar en distintos espacios dentro del PJ, estamos trabajando para ser candidato a intendente de Las Heras", sostiene, sin rodeos, Daniel Urquiza en diálogo con MDZ.

El dirigente peronista advirtió que "conoce mucho el territorio". Nadie puede decirle lo contrario: fue durante un año y medio jefe de Gabinete del ex intendente Rubén Miranda, además de haber sido parte de su equipo durante los años que gobernó el departamento. Además, con su cargo actual- secretario general del movimiento Evita de Las Heras- su mayor trabajo está vinculado a recorrer los barrios especialmente porque se trata de una agrupación que maneja planes sociales.

El presente de Urquiza es muy distinto al que supo tener hace 8 años cuando se movía entre Las Heras y la Legislatura provincial de donde era asesor. El vínculo con Miranda, el ex jefe comunal está roto. Luego del 2015, cuando el PJ perdió Las Heras en manos del actual jefe comunal radical Daniel Orozco, Urquiza pasó a ser asesor en el Concejo Deliberante hasta que se alejó definitivamente. "Acompañé la fórmula para la gobernación que integraba Alejandro Bermejo y ya no trabajé más en ese espacio", sentenció. De hecho como movimiento Evita no tuvieron lugar en las listas en las legislativas del 2021.

"Queremos que el peronismo vuelva a ser gobierno en Las Heras. Tenemos una idea de proyecto muy amplio y lo más importante es que nunca dejamos de hablar con los vecinos" , aseguró Urquiza.

Creo profundamente en una juventud movilizada, que debata, problematice, sea creativa, protagonice, incomode, rompa todo corset posible y se forme para construir la Patria que soñamos.

— Daniel Urquiza (@urquizadaniel) August 6, 2022

Las elecciones no son el mes que viene. Falta, quizá menos de lo que se piensa porque es posible que la provincia adelante los comicios el año próximo respecto de los nacionales y en Las Heras se vote en simultáneo.

"Queremos trabajar con tiempo para prepararnos. Sabemos que muchas veces las candidaturas de dirimen a último momento y eso es lo que buscamos evitar" , asegura.

En el peronismo de Las Heras suenan otros precandidatos a intendentes como el presidente de la Bicameral de Seguridad, Néstor Márquez, la senadora provincial Adriana Cano o el concejal de Las Heras, Raúl Ceverino.

"Tengo diálogo con los otros dirigentes que han dicho que quieren ser candidatos. El desafío es construir la unidad. Eso implica un gran acuerdo, con lista única o ir a una primaria. Pero que después no vuele todo por los aires como ya pasó, sino que nos mantengamos unidos" avisa.

Entre sus proyectos están el de trabajar por una Las Heras "más inclusiva", asegura. "Yo trabajo en una pyme (pequeña y mediana empresa) y eso me ha dado el conocimiento de las necesidades que tienen esas empresas. Los municipios no pueden hacerse los desentendidos de esa situación," sumó. En su agenda, dice, "no sólo están las necesidades de las clases populares- con las que trabaja con el movimiento Evita- sino también la de otros sectores".

Además cuestionó que la postulación de Orozco como precandidato a gobernador incluya el proyecto que ha llevado adelante en el departamento como forma de hacer campaña "Que Las Heras tenga hoy un precandidato a gobernador no significa que lo que haya para mostrar sea un modelo exitoso", concluyó.