Gran Bretaña quiere hacer de las Islas Malvinas un “área protegida”

Ante la decisión del Gobierno de Reino Unido de convertir a las Islas Malvinas en un "área protegida" (tomada ya el 24 de junio de 2021), la Cancillería argentina comunicó, durante el día de ayer, su fuerte rechazo hacia el comunicado del Gobierno inglés sobre la designación de todo el territorio de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (SGSSI) como “áreas especialmente protegidas”.

https://t.co/11oANyZgRb

El canciller argentino, Santiago Cafiero, calificó esta medida como “una acción unilateral e ilegítima”, ya que la designación de las Islas Malvinas como “área protegida” sería para administrar el territorio arbitrariamente y prohibir el ingreso “sin autorización” a las mismas. Ante esta medida tomada por el Gobierno británico de aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre las islas ubicadas en territorio argentino, Santiago Cafiero expresó que "las intenciones de Reino Unido son incompatibles con lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación”.

En respuesta, el Palacio San Martín "rechazó categóricamente todos y cada uno de los términos del mencionado anuncio, así como toda pretensión del Reino Unido de adoptar o aplicar normas en relación con territorios y espacios marítimos argentinos”. El comunicado divulgado este martes recalca la soberanía argentina sobre "las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina".

Repudiable : a pesar del conflicto de soberanía con Argentina, G.Bretaña declaró unilateralmente prohibir el ingreso ¨sin autorización¨ a I.Sandwichs del Sur y Georgias, con la excusa de crear "áreas protegidas", continuar con el atropello colonial y proyección hacia la Antártida

Por otro lado, el diplomático norteamericano, Marc Stanley, no sólo criticó la actitud del primer ministro inglés, Boris Johnson, sino que expresó su deseo de que Argentina y Reino Unido rediscutan la soberanía de las islas. El embajador estadounidense, criticó la postura de “no diálogo” que demostró tener el primer ministro inglés, Boris Johnson, durante su conversación con el presidente argentino, Alberto Fernández. Por medio de estas declaraciones, Stanley dejó clara su postura en el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas e instó a que ambas partes retomen la negociación.

Es lo que ayer le reclamé a @BorisJohnson. La Argentina está abierta al diálogo.

"Boris Johnson, el otro día, parecía no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el Presidente Fernández". Con esa fuerte declaración, el embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, expresó su posición sobre la soberanía nacional en las Islas Malvinas durante su exposición en el Senado de la Nación.

El canciller Santiago Cafiero recibió al embajador Marc Stanley, con quien abordó temas de la agenda bilateral de cara al encuentro de fines de julio entre los presidentes Alberto Fernández y Joe Biden.

Además, durante su discurso, el embajador estadounidense también expresó que “le gustaría ver una negociación entre las dos partes (por la soberanía de las Islas Malvinas)”. Más tarde, agregó que esta afirmación fue hecha a título personal y no como portavoz del país norteamericano. “Estoy aprendiendo más sobre la cuestión todos los días. Estoy estudiando mucho y si tuviera que pensar una forma de solucionar esto, ahora no podría, no se me ocurre nada. Lo único que podría decir es que me gustaría una negociación entre las dos partes”, declaró el embajador norteamericano en Argentina.

"Me encantaría ver una negociación"

En el Senado, Marc Stanley llamó a que Argentina y Reino Unido dialoguen por la cuestión Malvinas.

Marc Stanley también dijo que "odia la disputa de Malvinas" entre Argentina e Inglaterra por "varias razones". "No podemos venderles armas a la Argentina que contengan partes británicas. Además, el conflicto impide que haya más inversiones inglesas en la Argentina", explicó el diplomático de Estados Unidos en su reunión con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación.

El Senado recibió la vista de Marc Stanley. Presidente de Relaciones Exteriores " EE.UU debe tener un espíritu más solidario no mirar solo los negocios , hay valores como la democracia , la libertad y el pluralismo"

Finalmente, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata, Ernesto Alonso, se refirió este miércoles a los dichos del Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. “Hay que analizar en profundidad todo lo que expresó el Embajador. En primer término, está diciendo lo que los argentinos queremos escuchar. Pero sería interesante que pase de esa fase, de una opinión personal a que Estados Unidos se plante en la comunidad internacional y bregue por el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas", explicó Alonso en diálogo con Radio AM 750.

"Hay una manifestación orientada al interés propio de los Estados Unidos. Están requiriendo de lo que los argentinos tenemos y el mundo necesita. Hay que leerlo muy entre líneas. Claro que necesitan combustibles, y alimentos, por eso tenemos que fortalecer nuestras políticas de control sobre los recursos que tenemos” , insistió Ernesto Alonso por AM750.

Ya finalizando la entrevista, el representante del CECIM contextualizó este intercambio en una etapa donde “hubo un cambio de política” respecto a Gran Bretaña y la soberanía de las Islas Malvinas. “Comparado con el macrismo, hay otro rumbo. Me refiero al nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre del 2016, conocido como el Foradori-Duncan, donde le entregamos la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur”, concluyó Alonso.