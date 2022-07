En plena crisis, el kirchnerismo y el albertismo de Mendoza se acercan

Mientras persiste la crisis dentro del Frente de Todos por la disputa entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Mendoza preparan una charla en la que kirchneristas puros y albertistas disertarán juntos. La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, quien está en campaña para ser presidenta del PJ, irá a General Alvear junto a Guillermo Elizalde, referente del grupo A23 y albertista de la primera hora.

Con la charla "peronismo futuro", Destéfanis recorre la provincia para sumar apoyos para su candidatura para presidir el Justicialismo local. Las elecciones son en noviembre y a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se le termina el mandato como jefa partidaria. Sagasti es la referente de la agrupación cristinista La Cámpora y Destéfanis integra Unidad Ciudadana, que también es kirchnerista.

En ese camino que está haciendo por la provincia, la intendenta irá a General Alvear - un departamento que el PJ aspira a volver a ser Gobierno- en diez días. El viernes 15 de julio encabezará la charla donde disertará con uno de los referentes principales de A23 (el grupo que impulsa la reelección del presidente y defiende sus políticas). Se trata de Guillermo Elizalde, delegado del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), fiel al presidente desde que comenzó su campaña y además quien integra el grupo Callao, un espacio de intelectuales albertistas entre los que se encuentra el canciller Santiago Cafiero.

"Para mi es central que el Frente de Todos se mantenga unido", dijo Elizalde a MDZ para explicar su presencia en la charla sobre la actualización de la doctrina partidaria. "Que yo esté en la charla, no implica que no tenga diálogo con otros sectores. Tengo mucho diálogo con los intendentes Roberto Righi (Lavalle), Emir Félix (San Rafael) y Matías Stevanato (Maipú)", explicó Elizalde mencionando a jefes comunales que no son kirchneristas, y en el caso de los primeros son socios políticos y forman parte del peronismo tradicional.

Para Elizalde, "lo importante es tener puentes sabiendo que tenemos miradas distintas". Es decir aclaró que mantiene su espacio dentro del albertismo pero reconoció que "está en diálogo con todos los sectores". Además, aprovechó para pedir el diálogo al gobernador radical Rodolfo Suarez.

Cuando se lanzó el albertismo en Mendoza, a mediados del mes pasado, algunos dirigentes peronistas comentaron que "A23" debe aliarse a otro espacio dentro del peronismo para poder tener voz por la falta de adhesiones. Elizalde negó cualquier especulación electoral al respecto.

Para Destéfanis ir al Alvear será un paso importante en su recorrida, especialmente luego de que se conociera que tiene una contrincante para el cargo de presidenta del partido: Fernanda Lacoste, una dirigente maipucina que ha sido senadora provincial, entre otros cargos, y que está impulsada por La Corriente Nacional de la Militancia cuyo referente provincial es Guillermo Carmona.

"Está el peronismo movilizado y eso es muy bueno", evalúan en el entorno de la intendenta santarrosina. En los meses que restan hasta noviembre comenzarán a llover los apoyos para cada una de las candidatas. Por primera vez en mucho tiempo, la presidencia del partido será un espacio de movilización y debate dentro del PJ local. En los últimos años fue un puesto para el que no hubo campaña previa.

Por ahora se descarta que haya una tercera persona que se postule. Se rumoreaba de que algún intendente podría ser candidato pero están todos concentrados en retener sus departamentos el año que viene- incluso mantienen su idea de adelantar las elecciones para el mes de mayo- y cualquier candidatura previa puede hacer peligrar la continuidad de sus gestiones - muchos deben elegir a alguien que los suceda porque no pueden ir por la reelección ya que se los impide la ley-. Es decir, que si se postulan para presidir el partido, podrían sufrir una interna departamental con muchos heridos.