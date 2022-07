Daniel Scioli es el nuevo apoderado del Frente de Todos y Alberto Fernández sigue desconcertado

La Mesa del Poder analizó la llegada de Silvina Batakis al Gabinete económico con el aval de Cristina Fernández. ¿Quién ganó y quién perdió con el cambio en el Ministerio de Economía? El kirchnerismo apadrinó la llegada, Daniel Scioli se adueño de su nominación y el Gobierno, en boca de la portavoz Gabriela Cerruti, reconoció que Batakis fue recomendada por Miguel Pesce, presidente del Banco Central. Scioli apareció así frenando por primera vez el avance del Frente Renovador dentro de la coalición de Gobierno.

El freno de mano del kirchnerismo

La designación de Batakis se llevó adelante con el aval de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a pesar de que el Frente Renovador tuvo la intención de ocupar el lugar que liberó Martín Guzmán. En este sentido, el líder del movimiento, Sergio Massa, fue señalado como el gran perdedor de la última rosca política después de que Scioli lograra su primer triunfo dentro del Frente de Todos, a días de haberse incorporado al Gabinete.

Según el periodista Rubén Rabanal, el kirchnerismo respaldó la asunción Batakis porque “nos tienen acostumbrados a que, cuando nos acercamos al abismo, ellos accionan el freno de mano para darse un segundo tiempo”.

“Ahora el kirchnerismo pretende portarse bien y tomará medidas que en el 100% de los casos no tendrán un convencimiento puro. Saben que no les queda otra y no solamente hablamos de la asunción de la ministra sino que esta práctica la han llevado a cabo durante toda su historia y eso explica un poco la crisis de poder que estamos viviendo”, afirmó.

Sobre esto, Alejandro Cancelare manifestó que “la diferencia entre Cristina y Alberto, quedó zanjada, a partir de la salida de Guzmán del Palacio de Hacienda. Aquellas acusaciones del kirchnerismo a Guzmán durante su gestión económica no existirán en la era de Batakis”, sostuvo.

El peronismo, desconcertado con Alberto Fernández

El analista político Julio Bárbaro contó que posee una cierta relación con Alberto Fernández y que “lo ve desorientado y perdido”. Agregó, además: “Lo he visto desorientado a nuestro presidente, me enojó muchísimo que haya visitado a Milagro Sala. Sin embargo, lo peor es que no puedo dilucidar qué quiere hacer como mandatario del país. Él nunca ocupó el lugar de presidente”, declaró el entrevistado por la Mesa del Poder.

Asimismo, Bárbaro aseveró que el problema de Alberto es que "no está rodeado de personal idóneo" para cumplir sus funciones presidenciales. “Nadie pensó que el presidente sería este funcionario. Ser segundo es muy distinto a ser el jefe y hay muchos que en un segundo puesto son brillantes pero cuando les toca ser primeros no pueden funcionar ni un minuto. Eso le pasó a Alberto, fue buen segundo pero hoy, siendo cabeza, desconocemos sus ideas”, aseguró.

Y agregó: “El presidente está limitado por Cristina y también por él mismo. No está rodeado por el mejor equipo, ese grupo llegó al poder sin motivo y ahora no sabe qué hacer. Para salir de esta situación se necesita que la clase política le regale a la gente esperanza.,Esa alternativa no está en el presente y le pido a la oposición que aporte lo necesario para salir de esta realidad”.

