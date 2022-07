El motivo por el cual Facundo Manes quiere romper con el PRO

Voceros del PRO y dirigentes de la Unión Cívica Radical coinciden en expresar su preocupación frente a la obsesión de los hermanos Manes de romper Juntos por el Cambio para anticiparse al abrupto cambio de escenario electoral que pronostican para las elecciones presidenciales del año próximo. “Facundo y Gastón no quieren saber nada con el PRO y mucho menos con Horacio Rodríguez Larreta”, expresa a MDZ un dirigente radical bonaerense de larga trayectoria.

“Manes es un buen candidato y puede ser competitivo en las PASO de Juntos, pero es más fuerte su ego dañado por el maltrato que dice haber recibido del PRO”, agrega otro vocero de la UCR. De acuerdo a los trascendidos que pudo recabar MDZ, el médico y su hermano presidente de la Convención Nacional de la UCR avalan los consejos que reciben de dos de sus asesores, quienes desarrollan el efecto espejo en el escenario.

La politóloga Ana Iparraguirre y el experto en marketing digital, Gastón Douek, sostienen que las dos coaliciones mayoritarias se mantienen unidas por “efecto espejo”. Si una se quiebra, la otra se rompe automáticamente. Los dos asesores consideran que el Frente de Todos se divide antes de las elecciones y entonces esa ruptura impactará en el seno de Juntos por el Cambio generando una escisión “entre espacios políticos que no tienen ningún tipo de coincidencias ideológicas”.

“Este análisis respetable, pero no infalible es compartido por Facundo Manes, quien considera que el orden no altera el producto, por eso se entusiasma cuando habla de romper con el PRO para poder armar una oferta electoral muy lejana a la derecha”, sostiene un interlocutor del médico radical. Según las fuentes consultadas, los hermanos Manes están muy molestos con los principales dirigentes del partido amarillo porque los maltrataron en varias oportunidades. “No tienen feeling con el ADN PRO y se sienten muy cómodos en la UCR y con dirigentes peronistas no K”, comentan.

La primera experiencia fue la oferta de María Eugenia Vidal para ser candidato en 2017, pero una vez que aceptó aparecieron los expertos en comunicación y le aclararon que debía subordinarse a lo que se definiera en una campaña donde la entonces gobernadora iba a ser la protagonista. El neurólogo no aceptó esas reglas de juego y se fue muy molesto, según cuentan en su entorno.

Luego decidieron aceptar los servicios del larretista Bruno Screnci para armarle una estrategia de comunicación e instalación. Junto al actual integrante del directorio del Banco Provincia y cercano a Diego Santilli, se sumó el publicista Rodrigo Lugones, quien venía trabajando con Jaime Durán Barba. Esa extraña movida no terminó bien porque “Manes creyó que Screnci fue enviado a espiarlo para recabar información sobre sus objetivos y forma de pensar”.

“Siempre estuvo convencido que Horacio Rodríguez Larreta estaba detrás de esa operación y luego lo comprobó durante la PASO contra Santilli donde lo invisivilizaron de los medios y lo dejaron sin financiamiento para la campaña porque las empresas aportantes se retiraron”, revela una fuente que estuvo muy activa el año pasado antes de la primaria.

Al parecer se trata de una mezcla de bronca con estrategia política. Los hermanos se ven con más chances armando una coalición más de centro izquierda con dirigentes peronistas como el salteño Juan Manuel Urtubey, muy amigo de Facundo. La idea de la ruptura con el PRO no tiene consenso en la UCR. Ni siquiera la comparte un duro como Gerardo Morales, quien le puso a Gastón un “comisario político” de su confianza como el tucumano José Cano.

En las negociaciones previas a la reunión del máximo organismo, Manes no quería dejar cerrado el capítulo de la continuidad en Juntos por el Cambio sin plantearle exigencias concretas al PRO. De todas formas, el flamante titular de la Convención negó a MDZ que quisieran romper JxC. “Lo desmiento totalmente, no queremos romper Juntos, pero varios analistas plantean que, si el Frente de Todos se divide, eso puede impactar en la necesidad que JxC vaya junto, pero eso es un análisis político, nosotros no tenemos esa vocación y lo manifestamos en la Convención”, sostuvo Gastón Manes.