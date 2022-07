La curiosa propuesta de José Luis Espert que generó polémica en redes sociales

El diputado nacional por el Frente Avanza Libertad, José Luis Espert, volvió a generar polémica este domingo al asegurar que es necesario "controlar la natalidad de los hogares pobres" para que Argentina no se convierta en "una gigantesca villa miseria en los próximos años".

"Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza", sostuvo Espert en diálogo con Infobae.

Y agregó: "La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es de 4 y 5 veces superior a la de la población de clase media y media alta. Esto significa que, si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, el país va a ser una gigantesca villa miseria".

"Una parte de la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan, pero otra parte tiene hijos porque no sabe cuidarse, no tiene control de natalidad", explicó Espert, y agregó: "La persona que recibe un plan social es una víctima del sistema y hay que ayudarla. Pero a las organizaciones sociales, cero peso".

"Con respecto a los planes sociales acá hay dos cosas por hacer. Una, hay que auditarlos y eliminar los que son truchos, y yo te aseguro que hay mucho plan trucho; dos, a los que no son truchos, hay que condicionarlos. Y limitar la cantidad de hijos que las personas tengan", completó su visión Espert.

Y cerró: "Si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos".