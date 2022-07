Esteban Bullrich a corazón abierto: una charla con el ciudadano de a pie

Será porque Esteban Bullrich es de esos tipos que con su andar honran la vida, como escribió la gran cantante y compositora bonaerense Eladia Blázquez. O porque es de los que sacan fuerza ante las adversidades y la luchan día a día como si fuese el último. Lo cierto es que el exsenador de Juntos por el Cambio es un ejemplo de voluntad de vida no solo para los que luchan contra una enfermedad como el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), del que la ciencia poco sabe, sino para los cientos de miles que padecen algún tipo de sufrimiento. Es de esos tipos que al hablar transmiten paz y esperanza, aunque por dentro la esté pasando mal.

En política, el mensaje de Esteban Bullrich fue claro: la educación es la esperanza del futuro; llamando a dejar de lado la maldita grieta que tanto divide a los argentinos. Algo que dejó plasmado en el discurso de renuncia a su banca del Senado. “Me gustaría que se recordara de mi paso por este cuerpo la búsqueda constante del consenso a través del diálogo”, aseguró.

Por un rato y solo por un rato, en el Senado logró cerrar la grieta. Todos los senadores, con lágrimas en sus ojos, se hermanaron para despedirlo en un cerrado aplauso. Cuando desde la bancada oficialista le pedían, en el recinto, que no renuncie y se tome una licencia, Bullrich volvió a demostrar que es un hombre de principios respondiendo: “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”.

El exsenador siempre tuvo en la educación su norte como premisa para proyectar el futuro del país. Una huella que dejó marcada en su tarea como diputado nacional; como ministro de Educación primero de la ciudad de Buenos Aires y luego de la Nación y en su paso como senador por la provincia de Buenos Aires, donde le pidió a sus pares que traten sobre tablas su último proyecto de ley de educción inclusiva, “que busca igualar oportunidades y que, como todo lo que hecho hasta ahora en mi vida política, intenta dejar de lado egoísmos y vanidades para buscar el consenso”.

Hace unos días, Esteban Bullrich posteó en sus redes sociales una carta abierta a los jóvenes que ven en Ezeiza la única salida a la crisis. Un conmovedor mensaje que llamó “A los jóvenes de mi país” en el que los invita a no dejarse vencer por las adversidades y a pelearla desde adentro para cambiar la situación. “En política, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios. No hay revoluciones tristes ni revoluciones solitarias. Y por eso te necesitamos”.

La carta abierta del exsenador coincidió con la devolución a MDZ de las respuestas a las preguntas de los ciudadanos de a pie. Fueron 21 preguntas seleccionadas de las más de 500 que recibimos de varios grupos de WhatsApp

En su gran mayoría las preguntas se referían a su estado de salud y cómo es el día a día de vivir con ELA y las actividades de su fundación. Muchas sobre educación y los cambios que se deben hacer para que el futuro de las nuevas generaciones no sea Ezeiza. Las preguntas políticas estuvieron orientadas hacia la gobernabilidad, alianzas, candidatos, la situación procesal de la vicepresidenta y el uso de la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires.

1) ¿Cómo logró transformar y superar el "por qué a mí" en una señal de esperanza y no perder su fe?

-Encontré el para qué de esta cruz, el propósito. No fue fácil, y no es que no tengo días difíciles, pero están mi mujer, mis hijos, mi familia y amigos que vuelven a mostrarme el camino y Dios que me acompaña siempre.

2) ¿Qué tareas realiza la fundación Esteban Bullrich?

-La fundación busca localmente ayudar a todos los pacientes con ELA. Estamos muy cerca de conseguir abrir un centro especializado, eso va a permitir que podamos traer más ensayos al país. Y con la filial afuera buscamos apoyar investigaciones avanzadas para acelerar el éxito en encontrar la cura.

3) ¿Qué cambios considera prioritarios y posibles de hacer en Educación para comenzar a revertir la "catástrofe educativa" que vemos en las escuelas agudizada por la cuarentena?

-Yo creo que el acuerdo de Purmamarca, que firmé con los 24 ministros provinciales apenas dos meses después de haber asumido marcaba un rumbo claro. Educación inicial de tres años, reforma del secundario, formación docente continua, extensión de jornada, profesor por cargo y evaluación integral. No es una lista completa pero sí un inicio.

4) ¿Qué hay que hacer con los Institutos de formación docente ante el fracaso del sistema educativo? ¿Cuáles son sus propuestas?

-Es el único tema que no logré encarar y es mi mayor frustración. Creo que se debe nacionalizar los primeros años de la formación docente inicial, 2 o 3, y que luego la provincia termine la formación. Tenemos más de mil institutos de formación docente, Finlandia tiene 8. Adivine qué país tiene mejor calidad docente.

5) Ante la falta de cultura del trabajo en los jóvenes, por el crecimiento de planes sociales, falta de empleo y dos/tres generaciones que nunca vieron a un familiar directo trabajar ¿Cree que es conveniente volver a aplicar programas de orientación vocacional, desde el ultimo tramo de la escuela primaria?

-Creo que en el secundario los estudiantes deben tener mayor interacción con el mundo adulto y las oportunidades que se les van a presentar al finalizarlo. En ese sentido el programa de prácticas profesionalizantes que lanzó la ciudad de Buenos Aires es una gran medida, no debe ser la única. Las artes y las ciencias deben tener su lugar también.

6) Ante ese panorama, ¿Cómo se puede estimular a las nuevas generaciones para que estudien una carrera, se capaciten y Ezeiza no sea la puerta de salida?

-No es sólo un tema de educación, creo que allí tiene más que ver la desesperanza e impotencia que sienten los jóvenes al ver como los dirigentes políticos dilapidamos tiempo y otros recursos en nuestros egos y vanidades. Y en la tan mentada grieta, que ya no divide dos sectores, sino que ya se metió en las coaliciones. Esa es la razón principal del desencanto con el futuro, la desconexión, la falta de empatía de nuestra dirigencia política con la sociedad.

7) ¿Sigue vinculado, dentro de lo que su enfermedad se lo permite, a Juntos por el Cambio con ideas y proyectos?

-Sigo conversando con muchos dirigentes de nuestro espacio y muy conectado con nuestra realidad. De hecho verás que a través de mis redes mando mensajes regularmente.

8) ¿Qué proyectos políticos le quedaron pendientes? ¿Desde el PRO o Juntos por el Cambio los están siguiendo?

-Tengo fe en que el año próximo los argentinos vuelvan a confiar en nosotros y que, corrigiendo errores y con las lecciones aprendidas, retomemos la construcción de una Argentina de progreso y en paz.

9) Desde su perspectiva, ¿frente a las tensiones sociales por la pérdida de confianza en las instituciones y en el funcionamiento democrático, como garantizaría la gobernabilidad? ¿Y frente a las tensiones políticas?

-Creo que hay aun gran acuerdo que fije un rumbo institucional y económico y que detrás de ese acuerdo podamos garantizar un camino cierto y confiable de un par de lustros.

10) ¿Cómo se puede hacer desde el Congreso para garantizar políticas de crecimiento a largo plazo? Que no cambien con la llegada de un nuevo gobierno.

-Todo acuerdo legislativo debe ser parte de un acuerdo mayor del que hablamos anteriormente. Si no, no sirve.

11) ¿Cómo se puede frenar la corrupción?, ¿qué medidas debe tomar el Estado para garantizar que la justicia y las oficinas gubernamentales no sean cómplices de un Estado corrupto?

-Debe ser parte del acuerdo institucional que mencioné arriba. Despolitizar la justicia, y obviamente independizar los organismos de control. Imagínate lo burdo que fue el esquema kirchnerista que la esposa de Julio de Vido, era sindica del gobierno. Nos olvidamos, pero el esquema era burdo.

12) ¿Qué opinión tiene del gobierno? ¿Está bien emitir sin freno y regalar dinero?

-Que es una nueva frustración. Yo soy de los que creyó en el Alberto Fernández del 10/12/19. Y soy de los que lamenta que no haya aprovechado la enorme oportunidad de unir a los argentinos. Y espero que todos, TODOS los dirigentes entendamos y aprendamos la lección: apostar a la división no funciona y solos no se puede. Obviamente, todo lo que es sin freno va a causar problemas tarde o temprano, en el caso de la emisión con la inflación.

13) ¿Qué piensa de la actitud de CFK frente a sus causas y las maniobras que hace para evadir la justicia?

-Estudié y denuncié la corrupción kirchnerista, existió fue voraz y es una pesada carga que la justicia debe asumir. Todavía pueden ver algunos de los resultados de ese esfuerzo en mi blog asinosroban.blogspot.com. Respecto a la actitud de la vicepresidenta, quiere quedar impune.

14) ¿Javier Milei es la opción para iniciar un cambio en Argentina o es funcional al gobierno para sacarle votos a Juntos por el Cambio?

-Si se presenta será una opción, no me atrae porque apuesta a la división, pero coincido con algunas de sus propuestas.

15) ¿Milei debe ser parte de Juntos por el Cambio?

-Sería una buena señal en camino a la unidad.

16) ¿Usted cree que Mauricio Macri debe ser candidato a presidente en las próximas elecciones o debe correrse y darle paso a otros referentes de Juntos por el Cambio?

-Hace unos pocos días publiqué un twit diciendo a nuestro espacio que no era tiempo de quién aún, que los argentinos quieren saber para qué queremos el poder, cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer y por qué somos la mejor opción. Nada cambió desde entonces.

17) ¿Quién piensa que va a estar en la pelea por la presidencia en el 2023?

-Ver respuesta anterior.

18) ¿Cuáles son las capacidades que como argentinos no hemos podido desarrollar?

-Ninguna, los argentinos somos muy capaces. Como ya he dicho no hay ningún problema que no podamos resolver. En cambio en la dirigencia política si falta la capacidad de trabajar en equipo, la humildad, la templanza y la sabiduría para no repetir errores.

19) La designación de Teha, en el Tribunal de Cuentas de la Pcia, es una muestra de que Juntos perdió el rumbo del cambio que pregona? Con estos acuerdos, que otorgan cargos menores a la oposición y le dieron un cargo vitalicio, a alguien que debe juzgar las acciones de Kicillof, hay riesgo de ruptura en Juntos?

-No creo que haya riesgo de ruptura pero fue un paso en falso. Debemos mantener una conducta en lo grande y en lo pequeño si no, somos más de lo mismo.

20) La boleta única garantiza la transparencia en los comicios? Se puede aplicar en las próximas elecciones, dan los tiempos? Y en Pcia de Bs As, recién empezó el debate, se debe acelerar para que meter presión en Nación?

-Es fundamental, no podemos seguir votando de la misma manera. Algunos políticos y periodistas se escandalizaron cuando en 2020 dije que había habido fraude en las elecciones del 19. Fraude no, irregularidades me decían. Es decir mientras el presidente esté bien no importa si se roban un concejal o una diputada provincial con esas irregularidades. Basta de aparato. Votemos como lo hacen en más de cien países y en varias provincias de nuestro país. Si mi provincia consiguiera ese logro sería una buena señal para todos los argentinos.

21) Las elecciones en la Pcia de Bs As deben ser desdobladas de las nacionales?

-Con boleta única, cuando quieran.