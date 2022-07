Los defensores de los delincuentes atacan de nuevo

Es muy impresionante tener que explicar que las víctimas merecen justicia. Parece algo obvio. Y sin embargo, lo obvio y lo sensato resultan categorías extraordinarias ante quienes con total desprecio por el dolor de los que perdieron seres queridos o sufrieron crímenes aberrantes, se erigen en abanderados de los asesinos y violadores para que salgan de la cárcel antes de cumplir su pena.

Esta semana todo el país se conmovió con las lágrimas de Matías Bagnato, el único sobreviviente de la Masacre de Flores, porque sus abogados (entre quienes me encuentro) y los jueces estuvimos a la altura de su lucha ejemplar, y logramos un fallo que le permitió sentir por primera vez en mucho tiempo que "prisión perpetua" es prisión perpetua y no una farsa de justicia. Matías, de un día para el otro cuando tenía 17 años, se despertó en una casa quemada intencionalmente y completamente solo porque sus padres, sus dos hermanitos y un amigo murieron carbonizados. Mucho tiempo vivió con culpa por sobrevivir, con miedo de que el asesino de su familia cumpliera sus amenazas y con miedo a que lo dejaran salir antes. Por eso, este fallo fue esperanzador para miles de víctimas a lo largo y ancho del país, porque confirma además la ley de ejecución de la pena. Sí, la que dice que las penas deben cumplirse, algo obvio que no es obvio en el reino del revés de los garantistas de criminales.

Algunos queremos abolir la injusticia, otros quieren abolir la justicia. Resulta increíble que a la par de tal hito que alivió a Matías y a la sociedad toda, se produzca en Mendoza un avance contra la llamada "Ley Petri" de la que soy autor y que evita justamente que los condenados por delitos graves salgan anticipadamente de la cárcel. La protesta de sus allegados a favor de estos delincuentes son sólo el mascarón de proa de los secuaces con toga que los defienden. En Mendoza, la Corte provincial ha declarado la constitucionalidad de las perpetuas y de la “Ley Petri” y resta esperar que jueces inferiores no desoigan sus fallos, que son obligatorios, para beneficiar a delincuentes.

Sintéticamente la "Ley Petri", primero en Mendoza en el 2012 y posteriormente en todo el país en el 2017, prohibió el acceso a salidas transitorias y a la libertad condicional a todos aquellos condenados por delitos violentos, tales como homicidios, violaciones, secuestros, robos violentos, actos de terrorismo y narcotráfico entre otros. Dispone que las condenas se cumplan íntegramente, que los delincuentes no encuentren atajos por vía de la ejecución. Y a los que buscan que esto cambie, tengo una mala noticia para darles: la "Ley Petri" es constitucional y así ha sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el caso Peralta Vega, cuya sentencia es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores, aunque algunos quieran hacerse los desentendidos.

Además en el orden nacional en reiteradas oportunidades la Cámara de Casación Penal de la Nación también ha declarado su constitucionalidad y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado los recursos extraordinarios presentados por los condenados. La Cámara ha sostenido que la ley es plenamente constitucional, ya que garantiza la posibilidad de resocialización y que es atribución del Congreso determinar las modalidades en el cumplimento de la pena. Todos los jueces de ejecución del país deberían mirar e imitar estas sentencias. Ver por ejemplo el caso “Mansilla s/recurso de casación” donde sostuvo la constitucionalidad de la ley.

¿Qué pasaba antes de la "Ley Petri"? Los delincuentes condenados comenzaban a salir a mitad de condena sin ningún tipo de control y casi en libertad absoluta con dos tercios de la condena cumplida, burlando las sentencias dictadas y aprovechando la libertad anticipada para continuar cometiendo delitos. A raíz de ello, en el 2012, un delincuente que gozaba de salidas transitorias asesinó a Matías Quiroga. El aberrante crimen de un joven ejemplar y lleno de vida, en manos de quien debía estar encerrado y no libre para matar, llenó de espanto a la comunidad mendocina. Ese criminal (cómo otros tantos) mató porque un juez se lo permitió, concediéndole la libertad. Ese hecho, enluteció a toda la provincia y provocó la marcha silenciosa pero enérgica de toda la sociedad, reclamando más seguridad y más justicia, exigiendo que se cerrara la puerta giratoria y que las condenas fueran efectivas. La "Ley Petri" nació del dolor de las victimas y del reclamo de todos los mendocinos de bien. Eso vino a hacer esta ley, que fue y es acompañada por casi la unanimidad de la gente honesta y trabajadora.

Hoy nos quieren quitar una ley por la que toda la comunidad luchó y lo hacen con injustificados argumentos jurídicos y por posiciones ideológicas a favor de los delincuentes. En el fondo cumplen el mandato de su mentor, el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien sin vergüenza confesaba públicamente que cuando veía un expediente penal intentaba que el delincuente zafara o se la llevara los más barata posible, sin importar el delito cometido, la culpabilidad y el derecho a la justicia de las victimas. Ese juez, sus doctrinas y sus discípulos quieren a los delincuentes sueltos en las calles y sin pasar un solo día en las cárceles y para ello realizan descabellados planteos, desprovistos de toda realidad y fundamentalmente alejados de la idea de justicia. Buscan voltear una ley constitucional, beneficiando a miles de delincuentes, que van a obtener rebajas significativas de su encarcelamiento en todo el país.

¿Cómo le explicamos a las victimas que el delincuente que le arrebató la vida de un ser querido, debía estar cumpliendo condena pero en su lugar, está en libertad por decisiones arbitrarias, de jueces que desoyendo la ley, escriben sentencias sin hacerse responsables por sus consecuencias? Es imperdonable. Voy a defender sin tregua esta ley, por la sociedad toda y principalmente por las víctimas, muchas de las cuales ya no están aquí para defenderse.

*Luis Petri es abogado y ex Diputado Nacional por Mendoza.