El fuerte mensaje que Julio Cobos le dio al Campo por la convocatoria del 13 de julio

El diputado nacional radical Julio Cobos afirmó que “preferiría que el campo no parara” y propuso que siguiera "otro esquema de lucha”, en lugar del lockout anunciado por la Comisión de Enlace agropecuaria para el próximo 13 de julio en reclamo de una solución “urgente" a los problemas de abastecimiento de gasoil.

“A mí no me gustan los paros”, sostuvo el mendocino en declaraciones a FM Milenium, al tiempo que agregó: “He gobernado una provincia y no me gustaba cuando lo hacían”.

Más allá de considerar “razonables” los motivos de la protesta, el legislador opositor llamó a “encontrar otras medidas”.

“Yo preferiría que el campo no parara y que siguiera otro esquema de lucha, como cualquier sindicato que hoy en día está tratando de reclamar”, remarcó Cobos.

Por otra parte, el mendocino se refirió al debate que se dio la última semana en comisiones de Diputados por la situación de tomadores de créditos UVA.

“Hemos estado intercambiado propuestas que le llegan a (el titular de la Cámara baja, Sergio) Massa del Banco Central”, contó el exvicepresidente.

En ese sentido, Cobos anticipó que “hay gran consenso para que ajustemos los créditos como límite a la variación salarial, que se encuentre un fondo compensador que abone la diferencia al sistema bancario, pero también que se incluya un aporte al sistema financiero en este fondo”.

Sobre ese fondo, explicó que se discutió su “constitución” y “fecha de corte”, ya que “la Justicia ha sancionado retrotrayendo la evolución del crédito al primer congelamiento que es agosto del 2019 y lo ideal sería desde la constitución de cada crédito”, comentó el diputado.

Asimismo, habló de “readecuarse” en cómo “los bancos administran los ahorros de la gente”.

“Lo que estamos pensando con Sergio Massa, no sólo solucionar para atrás, sino también para adelante” porque, en su defecto, “no vamos a solucionar el tema habitacional”, subrayó Cobos.

“Quiero que encontremos un dictamen común, sabemos que tiene que tener el aval del Poder Ejecutivo”, concluyó el diputado.