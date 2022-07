Ataque de militantes de ATE a la municipalidad de Lanús

Militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado rompieron hoy el portón de la Municipalidad de Lanús e ingresaron a las oficinas. Néstor Grindetti, intendente de Lanús, denunció el ataque que, además, quedó claramente registrado en videos que luego subió a Twitter.

ATE intentó defenderse alegando que se los había reprimido cuando intentaban entrega una nota pidiendo un reintegro salarial, pero la realidad es que en los videos aparecen claramente los sindicalistas derribando el portón de entrada a la Municipalidad de Lanús para ingresar al patio.

“Un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta”, escribió Grindetti en su cuenta de Twitter.

El jefe comunal se ofreció a dialogar pero no en esos términos: “A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanús reciban un servicio acorde al que merecen. A mí no me van a llevar a las patadas”, dijo.

En un video distribuido por ATE se puede identificar a Juan Murgia, Secretario Gremial de ATE de la provincia de Buenos Aires hablándole a los militantes en un intento por modificar el sentido del ataque: “Los cobardes le pegan a las mujeres, a Clarisa le pegaron por defender los derechos de los trabajadores”, algo que en las imágenes del ingreso a la sede municipal aparece claramente desmentido.