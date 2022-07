Qué dijo Victoria Tolosa Paz sobre la posible llegada de Sergio Massa al Gabinete

La diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, reconoció que la suba del dólar ilegal "termina impactando en los sectores viven de un salario" y evaluó que "negar esa situación sería estar muy alejado de los sentimientos de los argentinos".

La legisladora kirchnerista respaldó la designación de Silvina Batakis en Economía y señaló que "sin reservas es difícil poder controlar este intento de devaluación por parte de un sector de la economía real".

"En el Gobierno hay una mirada de coincidencia de aumentar las reservas y para esa hay que tener mucho control sobre la entrada de divisas", remarcó. Además pidió darle apoyo político a Batakis "no solo porque es una compañera sino porque estos últimos días han sido muy tremendos y hay que darle toda la fortaleza a ella y al equipo que ha armado".

En ese sentido, en declaraciones a radio 10, agregó: "Quienes se dedican a la agroindustria, quienes exportan commodities esperan una devaluación porque quieren mayor rentabilidad para su negocio. Nosotros nos dedicamos a buscar herramientas para que ocurra en un porcentaje que le garantice una utilidad considerable para que siga la reinversión". "Queremos que el Estado pueda apropiarse de eso con mecanismos impositivos y poder garantizar el crecimiento de un país", fundamentó Tolosa Paz.

Además, consultada sobre un eventual relanzamiento del Gobierno con nuevos cambios en el Gabinete que podrían incluir al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que el legislador "tiene buen vínculo con las organizaciones sociales, con la CGT, con el presidente Alberto Fernández y con Cristina (Fernández), muchos actores de la política. Es un buen jugador, sobre todo en esto momento en el que hay que darles señales al mercado y amalgamar las distintas vertientes del FdT. Ojalá tenga la posibilidad de entrar al Gabinete".

Con respecto a la actualidad de la coalición oficialista, Tolosa Paz interpretó que existe entre sus integrantes la convicción de que "no se puede partir ni un milímetro" y pidió "seguir abonando la unidad". "El presidente sabe a quién tiene que defender y qué intereses representa. Es un hombre con mucha templanza para no dejarse llevar por los cantos de sirena y no pensar que la fortaleza tiene que ver con la dureza de las medidas. Él siempre ha demostrado el valor que tiene el diálogo", subrayó.