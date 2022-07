Las razones por las que en el conurbano reina una "tensa calma" a pesar de la crisis

Ante la tremenda crisis económica producto, en gran medida, de la interna en el Frente de Todos y las malas decisiones económicas que dieron como resultado un dólar desaforado y una inflación descontrolada que hace que el sueldo, por más que se estire, no llega a cubrir los primeros 15 días del mes para gran parte de la población. La pregunta que circula en reuniones familiares, grupos de amigos del WhatsApp y conversaciones laborales es: ¿Qué pasa que no detona todo y el conurbano está tranquilo si ante situaciones menos complejas el desmadre fue total? ¿Por qué ahora está “tranquilo”, o como diría un referente barrial de Berazategui en una tensa calma?

Esta crisis golpeo de lleno al corazón de la clase media, que supo ser lo que diferenció a Argentina del resto de América, que ve como se esfuma el sacrificio de tantos años de trabajo ante la inacción de un Gobierno alejado de la realidad que viven día a día millones de argentinos angustiados y con desesperanza ante el temporal que se avecina.

Un exdiputado bonaerense y referente de la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires graficó a MDZ la situación que se vive en el conurbano: "Mirá, si explota es porque empujan, la verdad es que los que están mal son los de clase media y nunca tomamos supermercados ni cortamos calles, vamos a las urnas cada 2 años. El conurbano es Birmingham, pero se va conteniendo porque los intendentes no quieren llamas ni quilombos. Berni no garantiza seguridad y un quilombo a escala y se lleva puesto a cualquiera de los barones del conurbano”.

“Acá el quilombo se va a armar si no dejan de prenderse fuego entre ellos. Los que estamos en la política de la Provincia de Buenos Aires sabemos que las corridas de hace tres semanas salieron de cuevas del Bapro, ergo te imaginás quienes las alientan”, finalizó el exlegislador de la oposición.

Por su parte, un referente barrial de San Justo, partido de La Matanza, dijo que hay mucha resignación y tristeza y agregó: “La situación es desesperante. Es muy difícil para sectores medios que no forman parte de ninguna organización porque apostaron al trabajo para salir adelante y ahora la tienen que remar solos. Es gente que tiene que ir con sus hijos a merenderos y comedores porque no tienen para comer. Son familias que apostaron al esfuerzo y al trabajo y que ahora están en una situación en la que nunca pensaron que iban a estar. Son personas que no van a ir a tirar piedras y romper todo, en cambio aquellos que siempre fueron llevados para romper todo están contenidos por la asistencia social. Y quienes históricamente han dirigido los saqueos son personeros de la política que hoy están del otro lado del mostrador”.

MDZ habló con el analista y consultor político Carlos Germano, quien afirmó que hay un grado de contención muy fuerte por parte de los intendentes y las organizaciones sociales en los sectores bajos de la población con subsidios y planes sociales, y añadió: “Creo que el 2001 marcó un antes y un después y me parece que en esto le están dando máxima prioridad, por lo cual eso está ayudando a atemperar y a calmar una situación mucho más difícil que en el 2001".

Asimismo, el analista político remarcó: “Hay un trabajo muy fuerte de las iglesias evangélicas y de los curas católicos en las parroquias con el trabajo en los comedores. Argentina a diferencia de otros países latinoamericanos tiene una red social y contención muy importante”.

En cuanto al padecimiento de la clase media, Germano dijo: “No tiene ningún tipo de contención. Al contrario, la siguen asfixiando cada vez más, lo que está generando mucha frustración y resentimiento que se va a ver reflejado con el voto en el 2023, como ya se vio en las elecciones del 2021 que el pueblo pasó la factura al Gobierno por los dos años de encierro en la cuarentena. No veo a la clase media en la calle, veo que va a castigar al Gobierno muy fuertemente con el voto”.

Y agregó: “No veo un estallido social en sectores medios. Si puede haber un desbande social por la pelea en el Frente de Todos, lo de Grabois y los movimientos sociales que si le tocan la caja ahí vamos a tener serios problemas, si no le tocan la caja no va a pasar de protestas y cortes de calle en la Capital Federal”.

En cuanto a la contención social que brindan las organizaciones sociales, MDZ habló con una de las referentes de la FENAT (Federación Nacional Territorial) que está dentro de la CTA, quien afirmó que esto es un cachetazo a la clase media, y agregó: “Hay mucha solidaridad entre los pobres, ya pasamos por esto y estamos curtidos. Los saqueos son orquestados y organizados por algún sector de la política, pero no porque somos pobres tenemos que ir a saquear, tenemos dignidad. Trabajamos para construir y no para quitarle a otro lo que tiene, todo lo contrario. Creemos que hay un saqueo al país, que tiene que ver con la fuga de dinero y esta devaluación; hay un saqueo al salario del trabajador. No se está pensando desde estas organizaciones sociales en ir a saquear. Si se está hablando de saqueos es porque le interesa a un sector de la política y hay que buscar ahí”.

La situación en Quilmes, otro de los distritos del conurbano que integran la populosa Tercera Sección Electoral, también es preocupante. Desde la oposición denuncian que la asistencia en alimentos que llega al municipio de Nación y de Provincia es manejada por La Cámpora en los comedores de la organización. Un concejal de Juntos por el Cambio dijo que desde la oposición realizaron un pedido de informes por las irregularidades en el manejo de los alimentos y Mayra Mendoza nunca respondió.

Asimismo, el concejal afirmó: “Los movimientos reciben comida por fuera de la municipalidad, en especial el Movimiento Evita. Está claro que la gente sola no se organiza, se están cagando de hambre, pero no se organizan solos. Supongo que estamos en medio de un polvorín”.