Interna oficialista: un dirigente social le marcó la cancha a Juan Grabois

“Con la debilidad que tiene nuestro espacio político, por las internas que han corroído el poder político, las palabras de Juan Grabois no se pueden decir. Son tiempo de prudencia, sostener la unidad y empezar a preparar todo para cuando la mejora económica aparezca”, sentenció Daniel Menéndez, máximo referente de Somos Barrio de Pie.

La actualidad dentro del Gobierno es de desconcierto, preocupación y una desconfianza extrema que atraviesa a cada sector integrante del Frente de Todos. Hoy, por ejemplo, apareció una lista en la que estaba Jorge Ferraresi como jefe de gabinete, Juan Manzur como canciller, Wado de Pedro en Interior y Santiago Cafiero como secretario general. ¿Sergio Massa? La lista la hizo alguien que no lo quiere.

“La situación no está ni cerca a lo que planteó Juan (Grabois). El frente no tiene orden, genera confusión y la corrida cambiaria, con debilidad de nuestro espacio por las internas, ha corroído el poder político”, afirmó Menéndez, para quien “son tiempos de prudencia, sostener la unidad y empezar a preparar la llegada de la mejora de la situación y torcerle el brazo a los que quieren y empujan por una devaluación”.

Para el dirigente social, que estuvo a punto de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación y que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, “van a venir medidas reparadoras a la inflación que sufrimos, hay un proceso de remarcación que sigue en marcha y hay que disciplinar a estos sectores que están generando estas zozobras”.

La palabra “disciplinar” reaparece en el vocabulario oficialista porque ellos consideran que “hay sectores que están especulando. Hay que allanar los lugares donde se vende ilegalmente el dólar y obligar a quienes están acopiando los granos a liquidar las divisas”, afirmó.

“Quienes tienen capturado un valor de cereales, que tienen precios récords de cotización, están especulando con un salto devaluatorio. Si no liquidan, que paguen consecuencias por este comportamiento”, amenazó.

-¿No se puede liberar el cupo? ¿Hacer lo mismo que en Vaca Muerta?, donde se estableció un régimen particular para esta actividad?

-No podemos ser rehenes de un sector que es el único que gana en esta crisis, que daña no solo a un gobierno, sino a todo el país, porque también provoca un aumento inflacionario que provocará que la gente esté cada vez peor.

-Amigos del presidente sostienen que producto de esta crisis en el poder se perdieron ocho meses. Después salió todo lo que pedía el ministro Martín Guzmán. ¿Esto se analiza?

-No son tiempos para balances, pero esta discusión sobre la política de Guzmán hay que darla mas adelante. Nos hicimos un daño autoinfligido que no nos llevó a nada, y a veces ha sido un tiempo exagerado el que nos peleamos entre hermanos y subestimamos lo que estaba pasando afuera.

-No percibo una situación de crisis social semejante al de 2001, por múltiples motivos. Pero sí veo que un loco, que se autoperciba dirigente, incentive a un acto vandálico. ¿A cuánto estamos de eso?

-Coincido en la primera parte de tu pregunta, no percibo un desborde de ningún tipo pero sí hay un clima de malestar que la política no ayuda al no llevar certidumbre. Tenemos una vida social y política desordenada, con dudas en la estabilidad por esta incertidumbre que generamos desde el propio gobierno.

Hay una contención que habrá que reajustar, y vamos a ese camino, y empezando a reparar el daño. Pero hay que construir una estabilidad que nos permita transitar este tiempo que tiene este nivel de angustia.

-Es raro, el pesimismo atravesó todos los estratos sociales.

-Sí, y está vinculado con el mediano plazo, con la imposibilidad de ahorrar y proyectar. No hay hambre, hay sectores sociales que están consumiendo mucho, pero no hay expectativas de proyectos a futuro, de ahorro, de crecimiento de tipo personal y familiar.

Hay una puja distributiva en la que algunos sectores deben entender que no se pueden llevar puesto a todo el país por querer ganar más plata.