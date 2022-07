Por qué la suba del boleto del transporte público en el AMBA no beneficia al interior

El Ministerio de Transporte de la Nación inició la instancia de consulta ciudadana para que todos los usuarios de transporte público puedan expresar sus opiniones y propuestas respecto al proyecto de modificación de tarifas de los servicios, que propone un aumento de 40% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La noticia causó ruido, considerando el histórico reclamo de las provincias del interior para cambiar la distribución de fondos y "equiparar la balanza". En ese sentido, desde Mendoza consideran que la nueva medida no cambia la situación de fondo y que no traerá beneficios para las provincias.

El pasaje mínimo pasará a $25,20, mientras que ciudades como Mendoza y Córdoba cuesta $40 y $69,50, respectivamente.

En concreto, el secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, comentó a MDZ que "como mucho lograrán levantar el paro. No tendrá impacto o beneficio en el interior", en relación a que la decisión fue tomada producto de una importante medida de fuerza que redujo la frecuencia del transporte público al 50% este último martes. "Igualmente, nosotros no planteamos que haya mas subsidios, sino que se reparta de forma mas equitativa", completó el funcionario.

Posteriormente cargó contra las autoridades bonaerenses: "El 100% del costo del AMBA está subsidiado por el Gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires no pone un solo peso para el transporte en el conurbano. Aún así tienen paro y no lo pueden gestionar. Ya no es un problema de plata. El gobierno de Axel Kicillof tiene un problema de gestión".

"Suben el boleto un 40% después del paro. Pero termina siendo del 40% cuando el 85% de cada peso que pone el Gobierno en el transporte público se queda en el AMBA . Haciendo esto es lo mismo porque ni siquiera absorbe la inflación. No está ni cerca", puntualizó.

Ante la consulta de si esta medida podría marcar un hito para que "se corte el chorro de subsidios", es decir, que finalmente se modifique la distribución de fondos, Mema aseguró que "lo están haciendo porque no tienen alternativa. Yo no veo que haya una decisión del Gobierno nacional para que se acabe la fiesta para estos pocos".

Por su parte, el senador nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya había opinado acerca del conflicto. "No hay planificación y se despilfarran recursos en un sistema ineficiente y centralista, que beneficia a Buenos Aires en detrimento del resto del país. En Mendoza tenemos el kilómetro más barato del país y se presta el servicio con eficiencia, decisión política y orden fiscal", publicó en su cuenta de Twitter.

Los detalles del aumento

La medida publicada en el Boletín Oficial contempla los cambios tarifarias estipulados para el servicio de transporte público de colectivos y trenes del AMBA. El precio se encontraba congelado desde 2019.

En lo que respecta al proyecto de modificación del cuadro tarifario para colectivos y trenes que impulsa el Ministerio de Transporte, en el caso de los colectivos el pasaje mínimo será de $25,25 si el recorrido es hasta 3 kilómetros; $ 28 para una distancia entre 3 y 6 kilómetros; $ 29,40 entre 6 y 12 kilómetros; $ 30,80 entre 12 y 27 kilómetros; y $ 32,20 si el recorrido supera los 27 kilómetros.

En relación a los servicios ferroviarios del AMBA, el proyecto propone como boletos mínimos con tarjeta SUBE los siguientes montos: $ 17,25 para las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín; $ 11,25 para la Urquiza; $ 10,75 para Roca y Belgrano Sur; y $ 9,50 para la Belgrano Norte.