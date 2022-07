Las figuras de derecha a las que acudiría el PRO para no perder con Axel Kicillof

“La elección presidencial va a ser mucho más fácil que pelear por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires”, comentan a MDZ voceros del PRO bonaerense. No son nada triunfalistas porque aseguran que si los comicios fueran este domingo vuelve a ganar Axel Kicollof. “Acá no hay que subestimar al peronismo, ellos van a jugar a fondo para no perder sus intendencias y sobre todo el Gobierno provincial”, expresan con preocupación en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta. “Esta elección no está ganada y encima todos quieren ser candidatos alegremente cuando no podemos mostrar tantas fisuras frente a la voracidad del PJ bonaerense”, reconocen en privado.

El malestar está relacionado con la subestimación que perciben en muchos sectores de Juntos por el Cambio en relación a unos comicios que tienden a ser parejos como terminó ocurriendo en las elecciones legislativas del año pasado luego de la sorpresa de las PASO. “No aprendemos más, durante la campaña a las generales todos decían que ganábamos por diez puntos y el único que discrepaba era Diego Santilli”, se queja un vocero del larretismo.

”El Colo sentía que nos iba bien en todos lados pero veía como avanzaba el plan platita en el conurbano. El año que viene va a ser peor, van a inundar el GBA de billetes y eso no se puede subestimar”, agrega la fuente del partido amarillo.

La estrategia de los colaboradores de Santilli apunta a cerrar un acuerdo con José Luis Espert y Cynthia Hotton para que ambos vayan a la PASO dentro de Juntos. “Esta es una oportunidad irrepetible, pero no nos sobra nada y no podemos darnos el lujo de dejar nuevamente afuera a los votos del centro a la derecha, no hay que ser tan puristas o cerrados”, precisa una fuente larretista.

La alusión apunta a la intransigencia que mostraron los intendentes del PRO y la dirigencia de la UCR cuando el año pasado se intentó incorporar a Espert para que compita dentro de la primaria de la coalición opositora. Además saben que el único que no se va a sumar es Javier Milei.

En el PRO perciben que, más allá de su caída en las encuestas, el diputado por CABA va a mantener un caudal electoral digno y esos votos pasan a ser decisivos para una elección como la de Gobernador bonaerense que se define por un voto. En el equipo de campaña de Santilli y los integrantes del entorno de Rodríguez Larreta también se preocupan porque esta vez los Barones del GBA van a jugar a fondo y ya han recibido la orden de Cristina Fernández de Kirchner para que se presenten todos en sus distritos, más allá de que sean funcionarios o no.

“Van con todos los titulares, no quieren arriesgar ni un voto, sobre todo en la Tercera Sección Electoral”, reconoce en la sede gubernamental porteña de la calle Uspallata. Se sabe que la vicepresidenta va mandar a la cancha a Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gabriel Katopodis (San Martín), Alejandro Granados (Ezeiza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y muchos más.