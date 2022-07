Diputados de Juntos por el Cambio ampliaron la denuncia contra Roberto Feletti por un "negocio" de $1.400 millones

Los diputados que representan a la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio, Marcela Campagnoli (legisladora nacional) y Luciano Bugallo (legislador de la provincia de Buenos Aires), ampliaron ante el juez federal Ariel Lijo la denuncia por irregularidades en la administración de subsidios destinados a contener el precio del trigo contra el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, e incorporaron al también exsecretario Guillermo Hang por continuar con el fideicomiso del Fondo Estabilizador del Trigo que entrega millonarios subsidios de manera irregular a la firma Molinos Cañuelas, la principal molinera argentina.

Los legisladores solicitaron al juez que dicte una medida cautelar para detener el envío de fondos públicos. En su denuncia sostienen que el fideicomiso fue creado a medida de Molinos Cañuelas modificando resoluciones y que se entregaron de manera irregular más de $1.400 millones cuando no estaba estipulada la autoridad regulatoria.

Fuentes de la justicia federal le indicaron a MDZ que no cierra como el Estado giró más de $1.400 millones a Molinos Cañuelas cuando la empresa tenía deudas con el Estado y todavía no se habían constituido quienes iban a controlar el fideicomiso. Por lo que no descartan que el titular de la FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera), Diego Cifarelli, encargado del contralor del fideicomiso sea imputado en la causa.

En diálogo con MDZ, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo explicó cómo fue la maniobra que favoreció a la empresa molinera por la cual denunciaron a los ex secretarios de Comercio Interior. Lo primero que dijo el legislador, que responde a Elisa Carrió, fue: "Es un curro porque es evidente cómo esta armado un fideicomiso de 400 millones de dólares para rescatar a una empresa como es Molinos Cañuelas de una quiebra en desmedro de más de 150 molinos que componen la industria molinera nacional. Digamos que es llamativo que el Gobierno quiera subsidiar la harina de consumo interno para que baje el precio del pan, y el resto de los molinos no se acoplen a este fideicomiso, la verdad que es llamativo".

Y agregó: “No lo quieren hacer porque entienden que es un curro, es una trampa. Ya lo vivieron en su momento con la ex ONCA donde garantizaban subsidios que nunca llegaban y en el mientras tanto los molinos chicos tenían que estar entregando la harina con un precio por debajo del costo para supuestamente garantizar un precio barato del pan, lo cual es falso. El precio del trigo cayó un 40% en este último mes y el pan no bajó, de hecho, aumentó. El trigo tiene el mismo precio que febrero antes de la guerra y el pan está un 40% por ciento más caro, o sea no es el trigo que influye sobre el precio final del pan”.

El diputado Bugallo, poniéndole un poco de picante, añadió: “Con este fundamento, el fideicomiso FETA (Fondo Estratégico del Trigo Argentino), paradójicamente feta es sinónimo de tajada, habría que ver por qué le pusieron ese nombre, hoy demuestra que no tiene razón de ser”.

En tanto el legislador provincial de la Coalición Cívica remarcó que se modificaron las resoluciones que dieron origen al fideicomiso para favorecer a la empresa denunciada: “Originalmente por resolución 426/2022 se establecía que el beneficiario del subsidio no debía mantener juicio contra el Estado Nacional -Molinos Cañuelas habría tenido a esa fecha juicios contra el Estado Nacional-, hecho que fue modificado a posteriori por la resolución 439/2022, modificando la anterior y fijando que ahora los beneficiarios no deben tener conflicto de interés con el Estado Nacional, favoreciendo claramente la posición de la firma denunciada".

“Hay otras cuestiones irregulares que están en la denuncia. Cuando decimos que es un traje hecho a medida de Molino Cañuelas, lo decimos porque tenemos las pruebas. Está más que claro que el objetivo no es que baje el precio del pan, porque si realmente ese era el objetivo se puede hacer mediante un subsidio directo por medio de la Tarjeta Alimentar a quienes realmente lo necesitan y no estar subsidiando a una empresa que entrega harina a todos los sectores de la sociedad. En definitiva, estamos subsidiando a todas las bolsas de harina que van a los sectores más acomodados de la sociedad, que son sectores que no tienen ninguna necesidad de tener la harina subsidiada", sentenció Bugallo.

En cuanto al dinero entregado por el Estado a Molinos Cañuelas afirmó: “Hasta donde tenemos comprobado, con pruebas de las transferencias que se hizo desde el Bice Fideicomisos S.A, son 1.400 millones de pesos, desembolsos que se hicieron cuando todavía no estaba estipulada cuál era la autoridad fiscalizadora. Es decir, giraron los fondos y después se puso como fiscalizador a la FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera), que responde a Molino Cañuelas porque es el de mayor peso en la industria. Pruebas que aportamos en la primera denuncia, la totalidad de los fondos prácticamente fue a Molinos Cañuelas. De los tres molinos inscriptos en el fideicomiso, dos son de la misma firma: uno es Molino Florencia que es de Cañuelas y el otro es Molinos Cañuelas. Sabemos que hubo más giros y la Justicia deberá investigar de qué manera se hizo y por qué montos".

Sobre la ampliación de la denuncia en la justicia federal sostuvo: “Seguimos aportando pruebas e incluimos en esta ampliación al ex subsecretario Guillermo Hang porque siguió con la transferencia de recursos que inició Feletti. Veremos que hace el nuevo subsecretario Pollera a ver si da fin a este curro armado a medida para Molinos Cañuelas por Feletti o si sigue avanzando, Si hace eso iremos también por Pollera".

Y añadió: “No tengo ninguna duda de que la orden del Instituto Patria es que se siga con este fideicomiso, incluso gente que integra la cadena de la industria molinera tenía el conocimiento de que este fideicomiso venía dando vueltas del año pasado cuando no estaban estos precios del trigo ni la guerra en Ucrania. Molinos Cañuelas es una empresa que creció de la mano del kirchnerismo, hay sospechas de desvío de fondos. Es una empresa que prácticamente está vacía, mas allá de tener prácticamente el 30% de la industria molinera nacional. Es una empresa que tiene un montón de productos que se ven en las góndolas y así y todo está quebrada y fundida”.

Sobre las vinculaciones con el Gobierno nacional, dijo: “Es obvio que algún canal de dialogo con el Instituto Patria hay por los beneficios que fue recibiendo la familia Navilli, los dueños de Molino Cañuelas." En la industria molinera dicen por lo bajo que no es casualidad que los encargados de la fiscalizar los subsidios por el Fideicomiso del Trigo, sea la FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera) que es manejada por el Molino Cañuelas

Por último, el diputado provincial de Juntos, Luciano Bugallo, se refirió al nuevo puesto que ocupa en la provincia de Buenos Aires el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti. "Queda demostrado que el kirchnerismo es una agencia de colocaciones laborales de militantes. Siempre quedan bien parados y más cuando tienen alguna denuncia judicial por corrupción, desvío de fondos y demás. En vez de ser apartado hasta que se resuelva la situación judicial, a Feletti lo premiaron poniéndolo en un área donde tiene que manejar recursos como es el cargo de secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Esto es el zorro manejando el gallinero. La verdad que esto es inentendible, solamente se concibe desde la lógica que tiene el kirchnerismo. Lo que está claro es que Feletti es una persona del Instituto Patria y ahí está puesto por Cristina”