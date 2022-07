El Frente de Todos se abroquela con temor a los desbordes y pensando en 2023

"Tenemos que empezar a calibrar fehacientemente qué quiere la gente y qué nos pedirá a nosotros como dirigentes. Para mí es imprescindible tener una referencia valiente antes que alguien que sólo aparezca moderado. No. Tiene que ser firme, directo, y desde ahí buscar los consensos, no al revés", dice Joaquín De la Torre en una charla informal con MDZ.

Es que para toda la dirigencia, inclusive la oficialista, los tiempos se acortan. No sólo es el dólar a $300. Es la preocupación social que siempre está a punto de desbordar y, como dijo un intendente del interior patagónico, "esto no explota porque lo están parando los piqueteros, pero si no les dan lo que piden, esto estalla y no queda nadie, ni nosotros", agrega otra fuente consultada con preocupación.

Quien lo expresa no tiene relación política con el Frente de Todos pero es más su aliado que rival político. Y consultó, preocupado, por lo que hizo trascender Fernando Espinoza tras su reunión con Sergio Berni, el viernes pasado, cuando dispusieron que ningún jefe policial tome licencia hasta nuevo aviso. Es decir, que debe seguir trabajando sin tomar vacaciones o descanso permitido.

Sergio Berni dispuso que ningún jefe policial tome licencia hasta nuevo aviso.

"El loco se sobregiró por su pelea con Emilio Pérsico", dijo un referente local matancero que primero negaba la veracidad del radiograma que le dio la orden a Roberto Urus, jefe departamental, de obligar a todos sus jefes a no descansar por supuestos desbordes sociales. El Movimiento Evita y Espinoza mantienen una disputa directa, de la que también participa, lejos de ambos, La Cámpora de Máximo Kirchner.

En una puja que también abarca la interna y la mala relación entre el ministro de Seguridad y el intendente, Berni aceptó la sugerencia de Espinoza porque le sirve por dos cosas. Primero, exponer al jefe comunal como débil o demasiado cauteloso, y, segundo, podría ser un leading case para otras localidades bonaerenses.

Los temores por posibles desbordes sociales no paran de crecer.

"Ni locos vamos a llegar a eso... Es una locura. No te digo que estamos en Suiza, o que tenemos menos inseguridad que Alemania, pero no hay posibilidad de desbordes sociales, por lo menos, en lo inmediato", razonó un funcionario de Seguridad de una localidad cercana a La Matanza y que responde a su mismo partido político.

Hoy volvieron a sonar las alarmas en el gobierno nacional tras la menguada presencia de gobernadores a la reunión solicitada por la ministra de Economía, Silvina Batakis, con ellos. Solo hubo cuatro en la convocatoria de Juan Manzur, el jefe de gabinete que todos los días está a tiro de un cambio con Sergio Massa, de acuerdo con los rumores.

"Si la hubiera convocado Wado (De Pedro) hubieran venido todos los nuestros por lo menos", le dijo a MDZ un importante dirigente oficialista que recordó cómo el ministro del Interior, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, había conseguido subir a casi una decena de jefes provinciales a su última gira a Israel. Espinoza teme que haya desbordes sociales en La Matanza.

En una de las constantes reuniones que realizan distintos referentes de todos los partidos políticos, entre los que nunca aparece un referente de La Cámpora, se analizó la posibilidad de un adelantamiento electoral para convocar a elecciones presidenciales antes de fin de año y que Cristina Kirchner sea quien encabece la lista sábana de 2023 en el Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires. Ya nadie habla, tampoco, de boleta única en papel.

"Se vota para presidente y, en agosto de 2023, ella es la primera que aparece en la sábana al ser candidata a senadora nacional. Le sirve a todo el mundo, incluida la oposición", analizó este referente del peronismo bonaerense. En la sede del gobierno provincial, en las cercanías de Axel Kicillof, todavía siguen preguntando si es conveniente desdoblar la elección bonaerense de la nacional, aunque para esto tengan que esquivar a la Legislatura, donde no puede salir este proyecto al no tener consenso con la oposición.

"No te olvides que para estas y otras cosas está Martín", suelta y ríe a carcajadas un jefe comunal que lo respeta. Martín Insaurralde, jefe de gabinete de Kicillof, es el responsable de conseguir las cosas más indigeribles para la oposición, como lo eran las reelecciones de los intendentes o la presidencia del Tribunal de Cuentas para Federico Thea.