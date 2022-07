Dirigentes del arco político reafirmaron el pedido de justicia por la AMIA

Dirigentes de todo el arco político reafirmaron hoy el pedido de verdad y justicia por las víctimas de la AMIA al cumplirse 28 años del atentado y señalaron que el hecho constituye una "herida imborrable en nuestro pueblo".



"Hoy conmemoramos el 28° aniversario del atentado a la AMIA, que provocó la muerte de 85 personas y cientos de heridos. Desde el Ministerio de Educación seguimos trabajando la memoria con políticas educativas que fortalezcan la construcción de ciudadanías democráticas y los derechos humanos", expresó el ministro de Educación, Jaime Perczyk.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló: "El 18 de julio de 1994 a las 9.53 un atentado destruía la AMIA. Esa fecha y horario golpearon y marcaron a toda una sociedad que hoy, 28 años después, sigue recordando a quienes ya no están, con un reclamo que atraviesa a todo un país, memoria, verdad y justicia".



"A 28 años del atentado a la AMIA, homenajeamos a las víctimas, acompañamos a sus familias, y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia", escribió el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, compartió una foto del homenaje a las víctimas donde se pueden leer los 85 nombres de los fallecidos y la consigna "recordar el dolor que no cesa".



Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó: "Se cumplen 28 años del atentado a la AMIA, un hecho muy doloroso que sigue sin resolverse y sin culpables. Hoy más que nunca, alzamos la voz por la memoria de las víctimas y seguimos exigiendo justicia".



Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, planteó que "hoy, como hace 28 años, seguimos reclamando justicia para las 85 víctimas y sus familias por el atentado terrorista más grave de la historia de nuestro país. No olvidamos y seguiremos buscando la verdad".



En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, señaló que "el atentado a la AMIA es una herida abierta en la memoria de Argentina. La falta de gestión y vocación por la verdad han generado una de las mayores injusticias de nuestra historia. A 28 años acompañamos a los familiares de las víctimas que siguen reclamando justicia".



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, escribió que "el atentado a la AMIA es una herida imborrable en nuestro pueblo" y que a 28 años "seguimos reclamando justicia para las 85 personas que perdieron la vida, sus familias y toda la comunidad".



"Este atentado fue un ataque contra la dignidad de todos y todas", expresó.



En ese marco, Bordet recordó que recientemente presentó en la Legislatura provincial el proyecto de ley de antidiscriminación y antisemitismo elaborado junto a la colectividad judía y remarcó que "la lucha contra el odio tiene que ser una política de Estado, y el Gobierno debe actuar como querellante ante las vulneraciones a la integridad de personas y colectivos".



"En honor a nuestra historia, a la participación de la comunidad judía en la conformación de Entre Ríos, y de todos aquellos colectivos culturales y religiosos que pueblan nuestra provincia, debemos unirnos para hacer un futuro sin discriminación, con justicia, respeto y paz", completó.



Por su parte, el mandatario de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, también conmemoró esta fecha y destacó que desde el Gobierno provincial se recuerda a "cada una de las 85 víctimas, acompañamos a sus familiares, seguimos exigiendo justicia y ratificamos nuestra condena al terrorismo en todo tipo de formas".



"18 de Julio: Al cumplirse el 28° aniversario del atentado terrorista a la sede de la AMIA, no sólo rendimos homenaje a las 85 vidas, sino que renovamos nuestro reclamo de justicia. Tenemos Memoria, exigimos Justicia", expresó, a su vez, el senador del Frente de Todos (FdT) Pablo Yedlin.



Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Mario Negri, remarcó que "a 28 años del atentado terrorista a la AMIA los argentinos seguimos pidiendo verdad y justicia".



"Tenemos memoria, exigimos justicia", publicó, a su vez, el presidente de la UCR bonaerense y del bloque de diputados provinciales de JxC, Maximiliano Abad.



Asimismo, la diputada Margarita Stolbizer también conmemoró esta fecha en redes sociales: "Presente en memoria por las víctimas y en el reclamo de verdad y justicia", puntualizó.