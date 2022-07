La curiosa estrategia para bajar impuestos que impulsa un intendente de Juntos por el Cambio

Para el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el conurbano bonaerense es una "tierra de oportunidades". Lo deja en claro con su campaña no política con la que se instala a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires con afiches que publicitan su programa de TV pero que claramente tienen otra intencionalidad.

Por eso no llama la atención que decida relegar el cobro de casi un 20% de su presupuesto municipal de gastos para ponerlo a disposición de innovadores y proyectos productivos que pretendan instalarse en Tres de Febrero al eliminar tasas y alícuotas insólitas que aún subsisten en la mayoría de los municipios de todo el país y decidir que no se pague ninguna tasa o sellado cuando se radique una nueva empresa, no importando el tamaño de la misma y la cantidad de empleados que tengan o incorporen.

En una decisión que casi aparece como “revolucionaria”, redujo 22 páginas de la ordenanza fiscal Impositiva y liberó de tasas y sellados a cerca de 35000 rubros menores, casi insignificantes, pero que provocan serios trastornos al diario transcurrir de la actividad productiva que además generan una significativa recaudación paralela en los encargados de fiscalizar el cumplimiento de esas normativas que injustificadamente se seguían implementando. El consabido sobrecosto argentino.

Cartelerías, marquesinas, publicidad, libretas sanitarias, transporte de mercadería o filmaciones para publicidad, aparecen en el rubro de “insólitas cargas impositivas” que ahora dejarán de cobrarse. Pero, la más significativa, radica en la eliminación de la tasa de sellado que se debe pagar antes de iniciar una queja por cualquier motivo.

“Es insólito que un vecino deba pagar antes de iniciar cualquier trámite. Desde el responso final de un familiar hasta para pedir que corran un árbol. Antes de cualquier queja, tenías que abonar un sellado”, explica Valenzuela en su entrevista con MDZ luego de un raid de presentaciones realizadas en otros medios y ante varios encuentros vecinales.

El intendente de Tres de Febrero, quien además admite que pretende ser parte de la discusión que defina la candidatura a gobernador bonaerense, sostiene que su iniciativa marca un claro contraste con la falta de rumbo y trabas que proponen desde el gobierno nacional.

“Hay un desorden político que deriva en un desorden económico. Es realmente llamativo que puede ser noticia que ¡el presidente y la vice hubieran hablado!... Esto es algo que debe ser normal, pero en este caso no lo es. Si es noticia que cenaron Alberto y Cristina es que está todo mal, porque no hay diálogo, porque nadie sabe para dónde quiere ir, el rumbo que quieren tener para el país”, le dice a MDZ en una extensa nota.

Al respecto, aclaró que “desde la oposición vamos a actuar con responsabilidad" y resaltó que "la inflación provoca preocupación, bronca y desilusión”.

-¿Cómo pueden implementar la tasa 0 para las nuevas habilitaciones municipales? ¿No conspira contra los recursos municipales?

-Mirá, cuando yo asumí como intendente, en 2015, creía que todo pasaba por hacer obras, generar recursos para traer más soluciones. Pero, cuando fui asentándome en la gestión, y esto lo digo a modo de autocrítica, hicimos un aprendizaje. Tenemos una administración ordenada, con casi 3000 empleados para una población de poco más de 400.000, con buen nivel de recaudación y gastos que podemos costear en materia de servicios públicos. Para darte un ejemplo, tenemos la mitad de gastos salariales que Lomas de Zamora por cada habitante.

Eso nos da una buena espalda para tomar decisiones como esta y no esperar al año que viene para tratarlo. Una de las decisiones fuertes es que las habilitaciones nuevas no paguen ningún tipo de tasa. Cero pesos para instalar una industria, una empresa, un comercio, de cualquier tamaño, de cualquier envergadura, y además le damos un año de gracia para abonar la tasa de Seguridad e Higiene. Necesitamos hacer todo ahora, no esperar un año para darle soluciones a la gente que quiere invertir. Quiero que sea un incentivo al trabajo, para salir del asistencialismo permanente que vive Argentina.

-¿Importaría la cantidad de personal a tomar? Porque también esto marca el impacto que tiene en la comunidad la inversión…

-No, no importa, si abre solo el dueño un local o se instala una empresa con treinta, cincuenta o cien empleados. Es para todos. Lo que buscamos es que se instalen. Además, tenemos un crédito fiscal para los que generen laburo. Este beneficio es el correspondiente a medio salario mínimo vital para cada trabajador que incorporen. Y no lo hago de generoso, porque ese dinero que se va a instalar en Tres de Febrero yo no lo tengo actualmente.

Cada empresa que se instala, cada comercio, en algún momento nos van a pagar la tasa y el laburante va a empezar a gastar ya en el distrito. Es un circulo virtuoso en el cual nosotros, como municipio, queremos participar y aportar. Acá no hay ningún secreto. Es mantener un Estado eficiente, acotado, con una planta de personal acorde a los servicios que debemos brindar, y que esté a disposición del crecimiento del empleo y el trabajo privado.

-Además de lo que vos marcás, hay también infinidad de tasas que frustran por lo abusivo, o por lo tortuoso del trámite, como los sellados para varias actividades o inversiones mínimas, la colocación de una marquesina, la utilización de un espacio en la vereda para emprendimientos gastronómicos o la libreta sanitaria que cada trabajador debe tener…

-Algunas ya las eliminamos, como la Libreta Sanitaria, que no es más obligatoria. Hoy puede sacarse o no, es optativa, y es gratuita. Además eliminamos marquesinas y carteles, pesos y medidas, publicidad en sillas y mesas. ¿Cómo le vamos a cobrar por las publicidades de las sillas y mesas? Eso ya está incorporado en la inversión que brinda, en el servicio… Es una locura.

Tanto vos como otros colegas que quieran armar una publicidad en la vía pública, filmando algún espacio en particular, ahora lo podás hacer gratis. Avisás, hacés la presentación, pero no pagás… ¿Cómo vamos a cargar una tasa para que una empresa, comercio o local gastronómico, por ejemplo, quiera dar difusión a su emprendimiento?

Todo está volcado a simplificarle la vida a la gente, a quien invierte. No puede ser que deban perder días para cumplir cada requisito vinculado con volcar plata e invertir.

-Habitualmente, las Ordenanzas Fiscal e Impositiva son una copia y pegue de años anteriores donde solo se modifican los valores o se adecúan los porcentajes a incrementar, pero nadie las revisa ni considera si hay ítems que ya quedaron en desuso. ¿Cuánto les llevó separar la paja del trigo en todo ese bosque de tasas y sellados?

-Verdaderamente, la asamblea de mayores contribuyentes perdió el sentido. Antes, cuando yo empecé a transitar la vida pública, casi al mismo tiempo que vos, eran vecinos casi ilustres, informados… Hoy eso es mucho más relativo, y no se revisan las normas, se fijan modificaciones en los cargos y listo.

Nosotros decidimos, con los equipos municipales, revisar cada año este tipo de normas. Y en esta oportunidad no esperamos a la ordenanza ordinaria de cada año, nos anticipamos porque a fin de 2022 haremos otra revisión para proyectar todo 2023. Tenemos que sacar lo que recauda poco y genera mucha incomodidad. Con esta iniciativa reducimos 35.000 trámites y sacamos 22 hojas de la Fiscal impositiva. Todo estaba tan regulado, tan tarifado, que no tenía sentido, porque ya el vecino paga el ABL, tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Tres de Febrero elimina trabas, tasas y trámites. Entre ellos el cobro por habilitar vehículos. Creemos que en este momento económico es muy importante suprimir barreras al trabajo tanto económicas como burocráticas. @cabify_arg pic.twitter.com/A1wnCpw2ko — Diego Valenzuela (@dievalen) July 17, 2022

-¿En términos económicos, cuánto deja de recaudar el municipio o, mejor dicho, cuanto representaría en el conjunto del presupuesto municipal?

-Estamos trabajando sobre un volumen que implica el 20% del presupuesto municipal. No es que lo estamos regalando o rifando, sino que estamos iniciando un camino que nos permita beneficiar a quienes invierten y proyectar una mejor recaudación. Como tenemos un municipio ordenado, con ingresos que están acorde a los gastos y también nos queda plata para invertir, lo podemos hacer.